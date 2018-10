Clásico nacional: Cardozo por fin le responde a Herrera

Una vez terminado el Clásico Nacional del pasado domingo, Miguel Herrera dijo que su equipo avasalló al Guadalajara y que el resultado final fue injusto para las Águilas. Para José Cardozo, técnico de los rojiblancos, la foto más grande tiene una pinta distinta.

El paraguayo aceptó que por momentos el conjunto de las Águilas fue dominador, sin embargo, le dio méritos a su equipo y que los capitalinos simple y sencillamente no supieron ser contundentes.

“Que (ellos) digan ‘yo merecía ganar’. Esto se gana con goles. Yo puedo decir mil historias, pero el resultado está ahí, eso es lo que vale. El Clásico fue parejo porque no la metieron y su gol fue circunstancial; el mío también, entonces al final el empate. Ya maduré, no me engancho (con las palabras de Herrera)”.

Cardozo recordó haber estado en una circunstancia similar a la del América en este mismo torneo, cuando el Querétaro le arrancó al Guadalajara un empate de último minuto, pero que él no se la vivió quejándose como su contraparte americanista tras el partido del pasado domingo.

“Esa es una sensación (de frustración) de cada entrenador. Yo analizo el juego, uno puede dar una opinión, y sí, tuvieron más opciones de gol porque la estadística está ahí y esto se gana con goles”.

Por otra parte y ante las opiniones que señalan que el Guadalajara festejó como un triunfo el empate ante las Águilas, el propio guaraní negó tajamente que su equipo se sienta contento con ese resultado.

“En el vestuario vi caras tristes porque no se ganó el partido. Hay que aclarar un poco esa situación, que en Chivas no se festeja un empate y menos contra el acérrimo rival. La gente cree que entramos al vestuario, bebimos champaña y festejamos e hicimos caravana hasta Guadalajara; no fue así, apenas tomamos agua, normal para nosotros. Se festejó más el atajadón (del penal) que dio el arquero (Raúl Gudiño)”.

Próximo partido del rebaño

Los universitarios, un buen parámetro de cara al cierre

Chivas ha dejado puntos en el camino por diversas circunstancias. Ante Toluca y Querétaro el Rebaño pudo haber ganado, pero se dejó alcanzar y esas unidades que se escaparon tendrían a los rojiblancos en puestos de Liguilla, según José Cardozo.

El entrenador del Guadalajara sabe que su equipo aún tiene mucho por mejorar de cara al cierre del campeonato y encontrar un lugar en la Liguilla, por lo que el encuentro de este próximo sábado ante los Pumas servirá de parámetro para saber de qué está hecho el Rebaño con miras a las últimas fechas.

“No estamos contentos (con nuestra posición) porque no es el lugar en que queremos que esté Chivas; se tiene que tratar de pelear arriba, pero por cómo inició el torneo estamos en una posición para mejorar, tenemos jugadores importantes, que están creciendo, podemos estar un poco más arriba y esto se va a marcar el sábado contra Pumas. Me parece que ahí se pueden despejar muchas dudas que podamos tener todos, no estamos contentos, el plantel no está contento”, señaló el paraguayo.

De cara a este enfrentamiento, Cardozo descartó la participación de Orbelín Pineda, quien poco a poco se incorpora de lleno a los trabajos con el primer equipo, sin embargo, aún no recibe el alta médica. También, el técnico rojiblanco confirmó que Alan Pulido repetirá en el 11 inicial gracias a sus buenas actuaciones.

Contra Pumas no son Clásicos

El propio José Cardozo desdeñó a todos aquellos que etiquetan el enfrentamiento entre Chivas y Pumas como un Clásico, pues para el guaraní, el Rebaño sólo tiene dos juegos de ese tipo: ante Atlas y frente al América.

“(Ante Pumas) son partidos que tenemos que jugar con mucha intensidad, una responsabilidad mayor por lo que significa el rival, pero yo no lo veo como un Clásico. Veo muy superior a Chivas por títulos (Pumas tiene siete), por lo que representa, muchas veces aquí confundimos las cosas. La grandeza de este tipo de juegos trato de marcarlos por los títulos que se tienen, por lo que representa la institución”.

Si bien es cierto que Pumas tiene una racha que romper, en Copa MX ya venció sus miedos. MEXSPORT

CIFRAS