Clásico Nacional vol. 1: Copa MX

El partido de Copa de esta noche entre el América y Chivas será tomado por las Águilas como una revancha, pues hay una vieja factura pendiente y los de Coapa quieren cobrarse a como dé lugar. Y es que los rojiblancos dejaron fuera a los azulcremas en las Semifinales de Copa del Apertura 2016 luego de una serie de penales y justo en el año del centenario del club capitalino.

Gustavo Nápoles señaló que en este tipo de partidos no hay un favorito, pues llegan parejos desde su punto de vista, pero hay una diferencia en la forma que tienen de jugar uno y otro equipo. Chivas basa mucho su desarrollo futbolístico en el aspecto colectivo y el América más en su calidad individual en todas sus líneas y aquí, el que aplique mejor su desempeño, saldrá ganador.

“Los Clásicos, a mí que me tocó jugarlos, te marcan para bien o para mal. Es algo diferente, éste más porque es vital. No hay favoritos, más ahora que están tan cerca en la Liga, aunque es otro torneo pero está de por medio un título”.

Chivas llega a este duelo tras 252 minutos de sequía anotadora en la Liga, lo cual desde el punto de vista del “Gusano” Nápoles no afectará porque al ser Clásico, todos buscan salir finos y llevarse la noche para su equipo y afición.

América acumula cuatro triunfos en Copa (tres en la fase regular), el último para dejar en el camino a Pachuca en la etapa de Octavos de Final, mientras que el Rebaño, invicto en Fase de Grupos, dejó fuera en Octavos al campeón del Ascenso MX, el San Luis.

El juego de hoy a las 20:55 horas será el primer volumen de dos que protagonizarán ambos equipos en un lapso de cuatro días. Sin embargo, en esta ocasión, más que el orgullo, Águilas y Chivas se juegan el mantenerse vivos en la lucha por un título más para sus de por sí abultadas vitrinas.

Se juega por orgullo, no por prima económica

Desde hace tiempo en el Guadalajara el tema de las primas económicas es cosa del pasado y ahora no es la excepción, así lo ratifica el contención Fernando Beltrán, quien aseguró que ellos no juegan por dinero extra, ya que eso está establecido con anterioridad, salen a ganar simplemente por honor y orgullo.

“Nosotros lo hacemos por el orgullo, por el equipo, porque sabemos la historia de este club y lo queremos poner en alto. Chivas debe pelear siempre por los dos títulos”.

Beltrán recordó en conferencia de prensa que alguna vez fue a hacer prueba al América, pero su etapa ahí fue muy breve porque muy rápido le dijeron que no entraba en el perfil de jugador que estaban buscando y tuvo que continuar su andar en otros caminos.

“Fui a probarme y me corrieron. Me dijeron que era muy malo”, señaló el jugador, quien no quiso abundar más en el tema.

Beltrán se perfila para ser titular esta noche en el Estadio Azteca.

Posibles Alineaciones

América

1. Agustín Marchesín, 2. Carlos Vargas, 3. Jorge Sánchez, 4. Edson Álvarez, 18. Bruno Valdez, 19. Víctor Aguilera, 5. Guido Rodríguez, 14. Nicolás Benedetti, 30. Alex IBarra, 287. José Hernández, 9. Roger Martínez, DT. Miguel Herrera.

Suplentes

27. O. Jiménez, 12. L. Reyes, 291. O. Ortega, 23. A. López, 26. F. Cordova, 295. J. Quintero, 21. H. Martin

Chivas

34. Miguel Jiménez, 88. Leopoldo Cortés, 286. Gilberto Sepúlveda, 21. Hiram Mier, 16. Miguel Ponce

18. Ronaldo Cisneros, 288. Fernando Beltrán, 20. Jesús Molina, 11. Isaac Brizuela, 7. Alexis Vega, 9. Alan Pulido, DT. José Cardozo.

Suplentes

1. R. Gudiño, 2. J. Van Rankin, 4. J. Pereira, 6. D. Villalpando, 284. D. Hernández, 335. S. Martínez, 19. L. Madrigal