Randy Arozarena no sólo tiene actuaciones memorables con el madero vistiendo la franela de la Selección Mexicana de Beisbol, sino que con el guante también sabe generar recuerdos imborrables.

El cubano naturalizado mexicano hizo la atrapada del juego en la parte alta del octavo rollo, cuando en la franja de advertencia se quedó con un peligroso elevado conectado por Emmanuel Rivera, un tablazo que pintaba para extrabase y que hubiera traído el empate, pues los boricuas tenían un corredor a bordo.

A propósito de su atrapada y tras el triunfo de México, Arozarena no pudo contener las emociones.

“Esta atrapada ha sido mejor que todos los jonrones que he dado, hasta mejor que los que conecté en la Serie Mundial, para mí esa atrapada ha sido lo mejor”, señaló el jardinero central de la novena mexicana.

El propio jugador mexicano dijo que esta gran jugada a la defensiva fue posible gracias a su trabajo arduo y constante búsqueda de mejora.

“Fue un gran batazo que conectaron, pero nunca me rendí; he estado trabajando mucho eso en la temporada baja, el no rendirme ante los batazos y eso lo recordé cuando la bola estaba en el aire”.

Ahora, el pelotero naturalizado y el resto de sus compañeros tienen que cambiar el chip de inmediato, pues se viene Japón, novena que ha avanzado a semifinales en todas y cada una de las ediciones del Clásico Mundial de Beisbol.

Por ello, Arozarena dijo que este próximo lunes entregará su mejor versión.

“No sé qué pueda traer para Japón, pero lo que sí es que siempre voy a traer el 200%, siempre me voy a entregar en el campo, eso es lo que trae siempre Randy Arozarena”, concluyó.