Dentro del equipo mexicano han comenzado a contar las horas y los días para que llegue la fecha de inicio del Clásico Mundial de Beisbol.

En este sentido Julio Urías, lanzador de Los Ángeles Dodgers, se dijo motivado por el equipo que ha conformado el país para encarar esta justa, pues el serpentinero sinaloense destaca la experiencia que tienen varios de sus compañeros en equipos de Grandes Ligas.

“Lo veo bastante bien (al equipo), creo que eso es una parte de que estemos motivados por representar al país, porque sabemos que los mexicanos que estamos de este lado estamos haciendo buen trabajo, no sólo yo, todos mis compañeros están haciendo un gran trabajo, yo lo he dicho y siento que el confiar en nosotros y saber que podemos sacar al país adelante en cuanto a beisbol es algo que me llena de orgullo”.

“Los mexicanos que estamos acá (Grandes Ligas) estamos con equipos importantes y somos claves para cada equipo, siento que cada pieza es importante, y todos juntos podemos lograr algo muy bueno. Es algo especial y muy bonito”, comentó el culichi en entrevista para la Major League Baseball (MLB) México.

Será del 8 al 21 de marzo cuando se dispute esta edición 2023 del Clásico Mundial de Beisbol, torneo que se realizó por última vez en 2017 y que postergó su realización debido a la pandemia del COVID-19.

Se ve en la Final

De cara a que debuten en el Clásico Mundial el próximo 11 de marzo, en la novena México tienen altas expectativas de lo que podría ser su participación en esta justa deportiva.

Por lo menos así pasa con Rodrigo López, ex pelotero que ahora se desempeña como gerente general de la Selección y que se mostró confiado en que la novena tricolor pueda llegar a la Final del certamen.

“Las aspiraciones son llegar a la final. Para eso participamos, sea ajedrez o canicas siempre queremos llegar a la final. Jugadores como Julio Urías o Alex Verdugo van con esa mentalidad, es el máximo torneo que tenemos en el beisbol”, comentó López.

Para esta edición del torneo será Colombia el primer sinodal de México, equipo que buscará dejar atrás el mal papel que tuvieron en Guadalajara durante el Clásico Mundial de 2017.

io