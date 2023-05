Triunfos son amores y el director técnico del América, Fernando “Tano” Ortiz, está que no cabe de la alegría por ver a su equipo llevarse una ventaja mínima a casa, tras ganar el partido de ida de la semifinal ante el Guadalajara en el Clásico Nacional disputado en el estadio Akron.

El timonel argentino reconoció que esta victoria los pone muy cerca del objetivo que es instalarse en la final del Clausura 2023, aunque también sabe que quedan 90 minutos en el estadio Azteca y que cualquier cosa puede suceder, como en el juego ante San Luis de la semana pasada, en donde estuvieron cerca de quedar eliminados.

“Con respecto a las estadísticas, no me fijo mucho, soy una persona agradecida de poder entrenar a jugadores que tienen hartos huevos, porque cada vez que yo intenté buscar diferente forma de presentar el partido, ellos responden, así los protagonistas son ellos, estamos a un paso de lograr el objetivo trazado, pero tenemos la experiencia de lo que fue San Luis en casa, falta el otro partido y hay que salir de la misma manera”, dijo el “Tano” Ortiz.

Por otro lado, los focos rojos están encendidos ante la posible baja del campeón de goleo individual, Henry Martín, quien salió lesionado del terreno de juego y que se podría perder el encuentro de vuelta, esto debido a una molestia muscular que viene acarreando desde partidos atrás.

“Lo de Henry, no sabía, me habían dicho que tenía dificultades físicas, pero no se notó, ya veremos ahora en las evaluaciones a ver cómo se siente”, comentó el técnico americanista.