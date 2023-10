Luego de venir con dos victorias al hilo, las Chivas vivieron un deja vu al caer estrepitosamente ante Tigres en un día 28 y luego de cinco meses de haber perdido una final ante el equipo regiomontano.

Sin embargo, el director técnico de las Chivas, señaló esta derrota como un accidente con las equivocaciones oportunas que tuvo el cuadro rojiblanco, sobre todo en la zona defensiva con un ‘Tiba’ Sepúlveda y un ‘Pollo’ Briseño nada finos en su labor.

“Desde el primer momento hasta el final, lo dieron todo. Esto demuestra el compromiso del grupo y la confianza que hemos desarrollado en los últimos partidos. Hoy ha sido un accidente, el primer gol es un error que le puede pasar a cualquiera, el segundo por una falta de atención”, comentó el serbio.

“El futbol es un juego de muchos altibajos y de irregularidades, por lo tanto a veces te encuentras con equipos que te superan. Cuando toquen este tipo de momentos siempre tenemos que saber que vendrá una revancha y ha sido un golpe duro que tendremos que asumir, para nosotros lo más importante es dejar esta situación”, añadió Pauno.

No dejó pasar la oportunidad de mostrar su descontento ante la organización del calendario del torneo al mencionar que Chivas tendrá un día menos para descansar antes de su partido contra Querétaro a media semana, pero mismo que afrontarán con toda la actitud.

“Mañana ya no vamos a dejar a nadie que venga con la cabeza abajo queremos inmediatamente tener una reacción, jugamos contra Querétaro nada más en dos días, ellos tuvieron un día más igual que pasó contra Mazatlán, me parece que esas cosas no están bien hechas, pero lo aceptamos y tenemos que aguantar”, dijo.

