Inicia la semana del Clásico Tapatío, el cual se disputará este sábado 5 de octubre en punto de las 19:00 horas en el Estadio AKRON, y en donde Chivas saldrá como favorito sobre unos rojinegros del Atlas que van en caída libre en cuanto a resultados, rendimiento y estadísticas. Y es que los Zorros hoy en día, si hay algo de lo que adolecen, es de poder ofensivo.

Si bien lo dijo el director técnico Beñat San José, suelen ser mejores que el rival en turno, pero eso solo les dura poco menos de media hora por partido, no les pueden hacer goles y ahí viene la debacle. Llegan las derrotas y la frustración de aficionados y todo porque sus jugadores no pueden concretar los goles que a cuenta gotas se fabrican.

Hasta la Fecha 10 del Torneo Apertura 2024, los rojinegros suman 12 anotaciones , promediando 1.2 goles por partido, pero lo más preocupante es que en las últimas tres jornadas, suman ocho goles recibidos y solo uno anotado y ese fue de Aldo Rocha de manera un tanto circunstancial en la derrota de su equipo por 4-1 frente a Toluca.

Hoy, el único delantero nominal en lograr anotar para Atlas es Eduardo Aguirre, ya que el "Mudo" tiene tres goles logrados y se los hizo a FC Juárez en la Fecha 1 y a Puebla en la Jornada 4. Con esto, el ariete mexicano tiene seis jornadas sin anotar. Los otros jugadores de características ofensivas, Raymundo Fulgencio y Jhon Murillo, tienen un gol cada uno, mientras que Jeremy Márquez con dos goles y Víctor Ríos, Rivaldo Lozano, Luis Reyes y Aldo Rocha tienen solo uno. Además, que ante Pumas se encontraron con un autogol del portero Julio González.

El otro "9" nominal que tienen los Zorros en estado activo, Uros Durdevic "Djuka" no ha podido hacerse presente en el marcador, ha jugado poco, no se ha adaptado, no ha mostrado buenas hechuras como futbolista y de paso se fue expulsado en la parte final del partido ante Toluca.

Y para su mala suerte y pésima planeación, dos de sus delanteros que podrían ser solución, Mauro Manotas y Brian Lozano, se encuentran fuera de circulación y lo estarán durante toda la temporada, tal vez todo el año futbolístico y no se ve cómo Atlas pueda mejorar en cuanto al nivel ofensivo.

GOLEADORES DE ATLAS

Eduardo Aguirre | 3 goles

Jeremy Márquez | 2 goles

Víctor Ríos | 1 gol

Raymundo Fulgencio | 1 gol

Rivaldo Lozano | 1 gol

Luis Reyes | 1 gol

Jhon Murillo | 1 gol

Aldo Rocha | 1 gol

Autogol | 1 gol*

*Julio González, portero de Pumas

DELANTEROS DE ATLAS

Eduardo Aguirre | 3 goles

Jhon Murillo | 1 gol

Mateo García | 0 goles

Mauro Manotas | 0 goles

Brian Lozano | 0 goles

Uros Durdevic | 0 goles

Leonardo Flores | 0 goles

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Djuka fue expulsado al final del partido: Beñat San José

OF