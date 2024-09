El técnico del Atlas, Beñat San José, confirmó que el delantero Uros Durdevic fue expulsado tras la goleada de su equipo por 4-1 ante Toluca este sábado en el Estadio Nemesio Díez, lo que provocará que el jugador montenegrino se pierda el próximo Clásico Tapatío contra Chivas.

San José explicó que el incidente se dio luego de un intercambio verbal entre Durdevic y uno de los árbitros. “Djuka ha dicho que le han faltado al respeto, uno de los profesores, no diré quién, diciéndole un comentario que no voy a decir, pero parece que Djuka se ha cabreado", expresó el entrenador español en rueda de prensa.

Aunque no detalló las palabras exactas del jugador, el técnico mencionó que la reacción de Durdevic fue interpretada como ofensiva, lo que llevó a la expulsión. "No me ha sabido decir exactamente qué es lo que ha dicho el jugador, pero la cosa es que le han sacado la tarjeta roja", agregó.

San José también defendió a su jugador y sugirió que las emociones en el campo deben manejarse con más cuidado por ambas partes. "Estamos calientes en el campo, el jugador es de sangre caliente y hay que tener también cuidado con lo que se dice al jugador", concluyó. Con esto, Durdevic no estará disponible para el crucial duelo ante Chivas.

MF