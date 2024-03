Era abril de 2015 cuando Real Madrid y Atlético de Madrid disputaban una histórica serie por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Un épico duelo que terminó con el pase de los Merengues a la ronda de semifinales.

Aquella velada en el mítico Estadio Santiago Bernabéu se encontraban dos figuras que esta noche disputarán el Clásico de México entre América y Chivas: Álvaro Fidalgo y Javier 'Chicharito' Hernández.

El primero, con 18 años recién cumplidos, veía desde las gradas como el ariete mexicano hacía el gol del triunfo ante los Colchoneros en un derbi que finalizó con marcador global de 1-0, sí, aquella noche el surgido del Guadalajara se convirtió en el héroe madridista.

Inmediatamente, tras anotar el agónico tanto al minuto 88, Javier Hernández pidió su cambio, salió cojeando y rompió en llanto cuando llegó al banco de suplentes. Su nombre era coreado en el estadio entero.

Pero esta noche serán rivales y, a diferencia de aquella noche, Álvaro Fidalgo no le deseará suerte al delantero rojiblanco, quien regresa al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional tras estar fuera por 14 años.

Fidalgo reconoce la gran trayectoria de Javier "Chicharito" Hernández en Europa, pero actualmente, en palabras del español, le importa poco lo que haga con los rojiblancos.

"Estaba en el campo viendo el partido como aficionado y estaba en la cantera del Real Madrid. Fue una buena noche, pero seguro Javier fue quien más la disfrutó", declaró en conferencia de prensa.

"Le conocí hace dos veranos en el All Star en Estados Unidos. Enhorabuena por su carrera, pero a mí lo que haga en las Chivas no me importa", sentenció el "Maguito".

No te vayas sin leer: ¿El más grande? Este equipo ha ganado más veces el Clásico Nacional

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA