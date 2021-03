La exigencia que tiene el técnico Víctor Manuel Vucetich con Chivas es grande, porque está en el equipo que para él representa al futbol mexicano, al estar conformado por puros elementos nacionales y es una Selección nacional, por lo tanto siempre se le pedirá ganarle al rival que se enfrente y tratándose del América más.

Una derrota sería dolorosa por todo los ecos que se vienen, porque se estaría estancando el Rebaño en la tabla general y están necesitados de puntos para buscar alcanzar los objetivos trazados, pero tampoco ganando se salva el campeonato porque la meta es más grande que centrarse en derrotar al rival antagónico.

''Definitivamente no. Creo que ganar un partido de esa magnitud es una satisfacción personal e institucional, pero al final de cuentas los objetivos son calificar y buscar el campeonato, esos son los que se tienen dentro de la competencia con Chivas, independientemente que tenemos que ganar el Clásico contra el América y ante Atlas''.

El ''Rey Midas'' está consciente de las carencias que tiene su equipo, que deben trabajar mucho para poder solucionar problemas defensivos que les han costado goles y a la postre puntos, pero con todas las dificultades que se notan, el pastor dice estar disfrutando cada momento en el redil.

''Es muy satisfactorio, he vivido los Cásicos de Monterrey, he estado en los dos lados en esa participación, estuve en América cuando era joven en mi inicio y debuté en Atlante, donde jugué varios clásicos, Cruz Azul, América, Pumas, eran Clásicos. Me ha tocado vivir, como técnico no había tenido la oportunidad de dirigir un Clásico de América ante Chivas, más en una Liguilla''.

Respecto al entrenador del América Santiago Solari, Vucetich se refirió de manera respetuosa, resaltando que trae una historia familiar que hace presumir, tendrá una gran carrera, está en un proceso de aprendizaje en este momento y será un placer enfrentarlo por vez primera en el futbol mexicano.

''Diría en estos momentos que es un técnico joven, está en un proceso de maduración, que ha llevado poca participación con el Madrid, también en la Segunda División (de España), va aprendiendo. Tiene buenos ejemplos con el tío y el padre que son técnicos, así que tiene un gran soporte que le puede permitir una gran carrera''.

Ricardo Peláez recientemente señaló en una entrevista que hay dos o tres elementos que cumplen con el perfil para estar en el Guadalajara, en lo cual coincidió el ''Rey Midas, aunque sabe que sería difícil que le cedieran a elementos como Sebastián Córdova, por ejemplo entre otros.

''Al final de cuentas los que mencionaste son mexicanos, representan al futbol mexicano y Chivas representa el futbol mexicano. Hay dos o tres jugadores que entran en el perfil de lo que podría ser para Chivas, pero volvemos a lo mismo, pensar es una cosa, que te los quieran ceder está en chino. Es utópico hablar de un tema de esta naturaleza porque es difícil que se dé esta situación''.

¿Qué pasará con Oribe Peralta?

Respecto al futuro inmediato de Oribe Peralta, el pastor no lo tiene claro ahora mismo en el aspecto contractual, porque si bien es cierto le resta otro torneo más de contrato, no tiene conocimiento de los planes de la dirigencia y en lo deportivo, en su momento tendrá una respuesta.

''No sabemos, sé que tiene contrato esta temporada y la próxima, eso creo. No sé qué pasará, tampoco él o lo que piensa la directiva desde el punto de vista financiero. Ya la cuestión deportiva me toca a mí, pero eso será en su momento''.

En el actual campeonato el ''Hermoso'' solamente ha jugado en 64 minutos, de 900 posibles, lo cual representa el 7.11 por ciento. El único cotejo en el cual actuó, fue ante el Puebla en la fecha uno, debido a que José Juan Macías no estuvo en condiciones debido al positivo que dio en ese momento por COVID-19.

OF