Chivas viaja a Nueva York

Desde esta noche el Guadalajara estará concentrado en Nueva York, donde el próximo martes estarán jugando ante el Red Bulls el encuentro de vuelta de Semifinal de la Concachampions, en el que llevan ventaja en el marcador global.

"Queremos llegar a la Final, si es América o si es Toronto, no tenemos ningún problema"

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Rebaño, confía en que avanzarán a la Final del torneo, ya que un objetivo que se plantearon desde que inició el semestre fue ganarlo para ir al mundial de Clubes y sobre a quién le gustaría enfrentar, dijo le daba igual.

“Nosotros queremos llegar a la Final, si es América o si es Toronto, no tenemos ningún problema, solamente queremos llegar a la final de la Concachampions”.

El volante ofensivo Eduardo López, luego de superar problemas musculares está de regreso, ya que recibió el alta médica y es elegible para el encuentro del martes ante New York. Chivas está arriba en el marcador global 1-0, pero saben en el redil que las condiciones climatológicas en el desarrollo del encuentro serán muy diferentes a lo que están acostumbrados y pueden ser factor.

El Guadalajara tiene programado entrenar este lunes a las 11:00 horas en el Estadio, así mismo dar conferencia de prensa previo al cotejo determinante del semestre, ya que es la única alternativa que tiene el Rebaño para no tener tres fracasos consumados, ya que hasta hoy dos están seguros con la no calificación del equipo femenil a la instancia final y la no calificación a la Liguilla del conjunto de Almeyda.