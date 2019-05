Chivas presenta nueva cara para el Apertura 2019

Chivas regresó a los trabajos de cara al campeonato Apertura 2019, torneo en el cual los objetivos son claros, al estar peleando por no descender, y se espera que los refuerzos vayan cayendo poco a poco en los próximos días.

Una de las caras nuevas que ya reportó con el equipo, fue el canterano José "Tepa" González, quien tras cumplir con su préstamo de un año con el Tudelano de la Segunda División de España, realizó pruebas médicas.

Al igual que los demás elementos del “Rebaño”, “Tepa” González se sometió a las pruebas para iniciar pretemporada con el equipo el sábado, en las instalaciones de Verde Valle, para el lunes partir a Cancún, donde realizarán la etapa fuerte de pretemporada.

Luis Madrigal, de quien se tenían dudas de que entrara en los planes del técnico Tomás Boy, también reportó con el equipo rojiblanco para pruebas médicas, aunque su permanencia no se tiene confirmada para el Apertura.

Quien ya de plan no se le vio en la clínica de Rafael Ortega, donde realizó el equipo las pruebas, fue al ex capitán Jair Pereira, quien está muy cerca de lograr un acuerdo con el Necaxa, toda vez que no entró en los planes del “Jefe”.

A Antonio Rodríguez, por lo menos en el transcurso de la mañana, no se le vio tampoco en la clínica, una versión no oficial señala que todavía no hay un acuerdo en la extensión de contrato que pretendía el arquero.

Chivas este viernes reportará de nueva cuenta en la clínica para terminar algunos estudios que quedaron pendientes, para el sábado y domingo iniciar trabajos de cancha en las instalaciones de Verde Valle.

