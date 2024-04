Chivas: ¿por qué Chicharito no ha jugado los partidos de visitante?

El Club Deportivo Guadalajara, ha vuelto a demostrar su fortaleza en el torneo, posicionándose entre los primeros ocho equipos en la tabla general. Tras conseguir la victoria el pasado sábado frente a los Tuzos del Pachuca con un marcador de 1-0, el Rebaño suma 25 unidades, consolidándose en la octava posición con opciones de ingresar directo a la liguilla.

Sin embargo, más allá de la buena racha, un tema que ha captado la atención de la afición rojiblanca es la ausencia continua del delantero, Javier "Chicharito" Hernández. A pesar de ya haber tenido participación en el torneo actual, anotando incluso un gol, "Chicharito" no se unió al equipo en su reciente viaje a Pachuca.

Las razones detrás de estas ausencias han sido objeto de especulación y discusión entre los seguidores del equipo. Si bien se había comunicado que su ausencia se debía a molestias musculares, esta no es la primera vez que el delantero no viaja con el equipo en partidos fuera de casa.

Según varios reportes, la decisión de no incluir a "Chicharito" en los viajes recientes es debido a una estrategia del cuerpo técnico para cuidar al jugador. Aunque se encuentra recuperado de la lesión, no está en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, lo que ha llevado al cuerpo técnico a tomar la determinación de no arriesgarlo en encuentros fuera de casa.

Es importante resaltar que Hernández no hizo el viaje con del equipo en los enfrentamientos contra Cruz Azul, Rayados de Monterrey, y más recientemente, en el duelo contra Pachuca.

¿Cuándo es el próximo partido de las Chivas?

El próximo sábado 20 de abril, el Rebaño se medirá ante los Gallos Blancos de Querétaro, en el Estadio Akron en punto de las 19:05 horas.