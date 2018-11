Chivas no tuvo experiencia ni equilibrio: José Cardozo

Ya frío y tras un análisis a conciencia, el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, lamentó que su equipo haya carecido de experiencia en momentos importantes para asegurar resultados, pues de los 17 partidos del torneo regular, en 15 el equipo al medio tiempo, estaba ganando o empatando, pero en el segundo se caía el equipo.

''Nos faltó tranquilidad, nos faltó manejo en algunos sectores del campo, pero me parece que no quedó por nosotros, porque el plantel dejó todo en el campo de juego, siempre insistimos en ir al frente, el equipo siempre gustó, pero nos faltó equilibrio. Atacamos bien y de pronto defendimos mal, pero no digo que los defensores son culpables porque el equipo somos todos. La conclusión es que faltó experiencia y tranquilidad en el juego''.

El estratega reiteró que fue un fracaso no meterse a la Fiesta Grande, pero al mismo tiempo destacó que su equipo logró conocer más rápido de lo que pensaron a su plantilla y se vendrán cosas muy buenas, porque hay calidad suficiente para los retos entrantes.

''Fue muy duro para nosotros no entrar a la Liguilla, porque el objetivo estaba muy claro, era ir paso a paso, competir en lo más alto, lo que significa entrar a la Liguilla. Hicimos una transición muy importante como cuerpo técnico, una experiencia''.

