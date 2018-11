Chivas no ''apapachará'' más a sus jugadores

Aquellos tiempos cuando Chivas perdía o empataba y nadie hablada por parte de la plantilla han quedado en el pasado, eso aseguró el técnico de Chivas José Saturnino Cardozo, ya que tras una reunión con el director general José Luis Higuera y el director deportivo, Mariano Varela, se llegó a la conclusión que tras tres torneos de fracaso, los jugadores den sus versiones, tomen responsabilidad pública sobre su desempeño en campo.

''Algunas cosas van a cambiar, estuvimos hablando con Mariano y José Luis y se tomó una determinación, que los jugadores también puedan ir a la entrevista, dar su opinión, su versión de los partidos y si juega o no. Eso fue gracias a que nos reunimos con la dirigencia y se necesita que se hable con los jugadores''.

Por su parte, Higuera mencionó que en su momento esa decisión la tomó la directiva, pensando en bajarles responsabilidad y que lograran el objetivo de meterse a la Fiesta Grande futbol mexicano, pero al final los números dicen que no funcionó, así que deberán los jugadores atender de ahora en adelante.

''En ese momento se decidió así, hay análisis más profundos de pasar la responsabilidad o no, en ese momento así se dio. De ahora en adelante aquí hay responsabilidad de todo tipo, pero los jugadores tienen mucha responsabilidad por supuesto. El liderazgo en la cancha y en el plantel debe cambiar, pensamos que no fue malo, nos pudo haber funcionado de quitarles cierta presión y lo que es verdad, es que no funcionó porque no calificamos. Eliminar responsabilidades es una equivocación de nuestra parte y estamos trabajando en que no vuelva a ser así''.

El director deportivo Mariano Varela, puntualizó que los jugadores tiene gran parte de la culpa en que no se haya calificado a la Fiesta Grande, porque ellos al final ejecutan en el campo y tuvieron muchos partidos para en el primer tiempo, darle rumbo al cotejo.

''Una de las cosas que hemos hablado con el José Luis Higuera, Amaury y Pepe Cardozo, es nuestra casa, que tiene que pesar, debe ser imbatible y es uno de los objetivos que hemos planeado con el cuerpo técnico, directiva y jugadores que al final de cuentas, son los que ejecutan''.

Varela también habló sobre lo fácil que es sacarle puntos a Chivas en su casa, ya todos los equipos lo ven como el rival más débil en el estadio Akron, algo que se han propuesto debe cambiar de inmediato en el Clausura 2019.

''El partido contra Morelia, el equipo hizo un encuentro muy bueno, en el primer tiempo pudimos habernos ido 3-0 y nadie dice nada; terminamos perdiendo. Ante el Puebla estábamos ganando 2-0 y considero que debemos analizar todas las cosas, asumir responsabilidades''.

