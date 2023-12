Las Chivas se despidieron del Apertura 2023 traes caer ante los Pumas en C.U., siendo superados con facilidad y exhibiendo un juego inoperante que los llevó a ser incapaces de poder competir a la par.

El equipo del profe Pauno careció de la unión, el compañerismo e intensidad que tanto lo caracteriza, por lo que terminó sucumbiendo ante los destellos individuales que presentaron los Universitarios, así opina Néstor de la Torre, ex directivo del Guadalajara.

“El esfuerzo y compañerismo es lo que les permite competir en Chivas, en este partido, esa fortaleza que los caracteriza, no la pudieron explotar. No compitió deportivamente porque no hubo esa fuerza, solidaridad ni trabajo en equipo. Además que, futbolísticamente, no existen esas individualidades que marquen la diferencia”, comentó de la Torre.

“Pumas no hizo grandes cosas, realizó lo que sabe hacer al explotar las cualidades de sus jugadores y el ‘Chino’ Huerta vuelve a mostrar su eficacia y eficiencia a la hora de definir. No es que haya gran diferencia entre los dos equipos, los Universitarios aprovecharon las oportunidades que se les presentaron” agregó Néstor.

Opinó que el cambio de Alexis Vega no funcionó como se tenía previsto y que a los dirigidos por el serbio les faltó poder de convencimiento para aspirar a conseguir el boleto a la siguiente fase. Asimismo, añadió el fichaje que le podría cambiar la cara al cuadro rojiblanco.

“La única forma de competir del Guadalajara es esforzándose y el poder trabajar en conjunto. No fue tanto la estrategia, fue la falta del poder de convencimiento, desde el torneo pasado fue lo que los sacó fuerte, no es la capacidad futbolística”, explicó el ex directivo.

“No podemos dejar de lado lo que puede brindar Alexis Vega, pero en este partido no dio lo que se esperaba de él ni tampoco pudo marcar la diferencia. A Guadalajara le falta un toque de calidad y ese te lo podría dar Sebastián Córdova, tiene que ser el fichaje para la siguiente temporada”, concluyó.

Alineaciones del partido

PUMAS

PORTERO

1 Julio González

DEFENSAS

189 Jesús Rivas (82’ Pablo Bennevendo)

6 Nathanael Da Silva

4 Lisandro Magallán

16 Adrián Aldrete

MEDIOS

20 Santiago Trigos (84’ Jesús Molina)

15 Ulises Rivas

10 Eduardo Salvio (80’ Rodrigo López)

22 Robert Ergas (77’ Juan Dinenno)

DELANTEROS

12 César Huerta

19 Gabriel Fernández (77’ Carlos Gutiérrez)

CHIVAS

PORTERO

23 Miguel Jiménez

DEFENSAS

2 Alan Mozo (70’ Jesús Sánchez)

4 Antonio Briseño

13 Gilberto Orozco

26 Cristian Calderón

MEDIOS

20 Fernando Beltrán

28 Fernando González (70’ Ronaldo Cisneros)

15 Erick Gutiérrez (70’ Juan José Macías)

DELANTEROS

25 Roberto Alvarado

14 Ricardo Marín (56’ Yael Padilla)

11 Isaac Brizuela (46’ Alexis Vega)

