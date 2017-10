Chivas llega dentro de un caos a Guadalajara

Tras su triunfo conseguido la noche del domingo ante Veracruz en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, el conjunto del Guadalajara llegó este medio día de lunes a territorio tapatío entre un caos en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo por la presencia de manifestantes ejidatarios. A su arribo, el volante Rodolfo Pizarro reconoció que de las derrotas del torneo y del fracaso de no poder acceder a la Liguilla, aprendieron a no relajarse más.

"Creo que en general (el torneo) no ha sido bueno, si bien hemos aprendido muchas cosas nos va a servir para en un futuro no caer en esa relajación, ha sido un muy mal torneo para todos. No caer en el exceso de confianza, relajación", dijo el elemento rojiblanco.

Ahora Chivas se dedicará a preparar su partido del próximo miércoles en el Estadio rojiblanco ante los Zorros del Atlas, dentro de la ronda de Octavos de Final de la Copa MX, en una edición especial del Clásico Tapatío.

"Sabemos que es otro torneo, tenemos que defender esa Copa, en los Clásicos puede pasar cualquier cosa. Lo jugaremos con muchísimas ganas, creo que es el mismo plantel, vamos a jugar la Copa, tenemos que ganarla sí o sí para respetar el torneo", comentó Rodolfo Pizarro, autor de uno de los tres goles con que Chivas venció a Veracruz.