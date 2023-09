Chivas le rogó así al "Chino" Huerta para que no se fuera de Guadalajara

El hombre del momento en la Liga MX, quien luego de su salida de Chivas ha tenido un juego destacado con su nuevo equipo el Pumas, el cual incluso lo llevó a que Jaime Lozano lo convocara a la Selección Mexicana; él es César Huerta.

El extremo izquierdo se formó como jugador en la cantera del Guadalajara, con el paso del tiempo se fue en préstamo a Mazatlán y tras volver a Chivas se fue cedido a los Pumas de UNAM que en este momento dirige Mohamed y donde está convertido en figura.

Fue en la etapa que Ricardo Peláez, cuando estuvo como presidente deportivo del equipo, que el “Chino” salió del equipo; el ahora comentarista deportivo confesó que, pese a que le insistieron en que se quedara, Huerta no soportó la presión de portar la casaca rojiblanca.

TE INTERESA: Las otras cartas de Pauno en Chivas

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera", comentó Peláez. Incluso, comentó cuál fue la situación de la negociación.

"Con el papá encima 'y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre', con el jugador libre, ya no queda ningún derecho", agregó el también exjugador de Chivas-

El "Chino" Huerta se enfrentará a su exequipo en la última jornada del Apertura 2023, será el sábado 11 de noviembre cuando Chivas visite a Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

En este momento el también seleccionado nacional se ha convertido en un jugador indiscutible en el cuadro del Turco Mohamed, con un total de 8 partidos como titular y tres goles.

io