Chivas "es como estar en Selección": Uriel Antuna

Es un jugador que le gusta encarar, ir al mano a mano, driblar, centrar y meter goles, que es lo que necesita Chivas en este momento, en esta nueva etapa que está bajo la dirección deportiva de Ricardo Peláez, así que Uriel Antuna agradece a la institución rojiblanca por la oportunidad de estar en un equipo grande, y promete resultados, compromiso y lealtad en todo momento.

“Chivas es un equipo grande, todo mundo lo ve, de los más queridos. Es un equipo de puro mexicano, la verdad que me sentiré como estar en Selección, porque hay mucha calidad, muchos jóvenes y estoy muy maduro”, dijo el nuevo jugador rojiblanco.

Dice que le gustan los retos, que siempre está en busca de cosas más importantes y ha llegado al Rebaño en un momento clave de su vida, porque sabe los objetivos que debe cumplir, así como lo que esperan de él.

“Chivas es un plus, es un reto grande para seguir trascendiendo como futbolista, seguir llamando la atención de la Selección mexicana. He probado diferentes Ligas, el estilo de juego, las diferentes formas de ver el futbol de los entrenadores, el tipo de balón, tipo de clima, no es mucha la diferencia, creo que el futbol mexicano tiene nivel para competirle a cualquier equipo, inclusive en Europa”.

Defender a Chivas en la Liga MX será un placer para Antuna, porque para él no hay mejor institución en México para demostrar de qué está hecho y quiere consolidarse en Selección Nacional, así que la disciplina será vital para lograrlo.

“Estoy contento de estar aquí, en uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, me siento más preparado, con mucha confianza ahora que tengo minutos en Selección y más minutos en mi anterior equipo, con la confianza de agarrar mi mejor nivel. Siempre está el compromiso, el entregarme siempre, el estar concentrado durante toda la temporada, ser constante, ayudar al equipo en todo lo que se pueda, como siempre lo he dicho”.

Antuna está citado para el próximo 9 de diciembre, cuando el equipo regrese de vacaciones para realizar pretemporada y entonces sí, comenzar en cancha a poner cimientos de un proyecto que espera dure muchos años e incluso convertirse en un referente con grandes actuaciones.

Pulido podría dejar el Rebaño

El flamante campeón de goleo, Alan Pulido, no descartó su posible salida de Chivas para probar suerte en Estados Unidos. “Lo más seguro es que podamos ir a la MLS, hay equipos importantes que por ahí me consideran, pero vamos a ver qué pasa”, señaló.