Chivas enfrenta a Necaxa por el pase a liguilla

No hay mañana. La eliminatoria ante Necaxa es a un solo partido en este repechaje y Chivas no tiene otra opción más que ganar para evitar que se hable de un rotundo fracaso en el Torneo Guard1anes 2020, en el que los hidrocálidos llegan a esta instancia sin nada que perder y buscarán aprovechar que los tapatíos no contarán con algunos de sus mejores hombres.

Las bajas de Alexis Vega y José Juan Macías pesan mucho en el accionar rojiblanco, más la del “7”, porque es el orquestador ofensivo, así que el técnico rojiblanco Víctor Manuel Vucetich y sus muchachos deberán mostrar muchas variantes para hacerle daño al Necaxa.

Los jugadores que llegaron el jueves de la gira con la Selección Nacional, Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda, se reportaron en condiciones de ser elegibles, motivo por el cual el estratega los mandará de estelares.

En las 17 jornadas del certamen, Chivas solamente estuvo fuera de la zona de repesca en tres ocasiones, esto en la Fecha 2, 3 y 4. La posición más alta que logró fue ser sexto en la Jornada 10.

Los tapatíos lograron instalarse en el repechaje al acumular 26 puntos, que los llevaron al séptimo puesto de la tabla general.

Por su parte, el conjunto hidrocálido llega a la Repesca tras haber ganado sus últimos cinco encuentros de la fase regular con José Guadalupe Cruz en el banquillo.

Los Rayos alcanzaron 24 unidades y se situaron en la décima posición.

En caso de que se mantenga el marcador igualado por cualquier cantidad de goles, no habrá tiempos extra, se irán de inmediato a los penales para decidir cuál equipo avanza a los cuartos de final, en la pelea por el título del Guard1anes 2020.

Tras dos partidos de ausencia a causa del COVID-19, ante Pumas y Monterrey, Chivas tendrá en repechaje a su cuerpo técnico completo, ya que Víctor Manuel Vucetich se recuperó de manera satisfactoria y desde la semana pasada estuvo al frente del equipo.

Probables alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 17. Jesús Sánchez, 21. Hiram Mier, 3. Gilberto Sepúlveda, 16. Miguel Ponce, 11. Isaac Brizuela, 20. Fernando Beltrán, 5. Jesús Molina, 11. Uriel Antuna, 19. Jesús Angulo, 13. Ángel Zaldívar.

D.T. Víctor Manuel Vucetich.

Necaxa

25. Luis Malagón, 26. Julio González, 3. Unai Bilbao, 33. Mario de Luna, 2. Idekel Domínguez, 7. David Cabrera, 8. Fernando Arce, 21. Alejandro Zendejas, 15. Juan Delgado, 9. Lucas Passerini, 24. Ian González.

D.T. José Guadalupe Cruz.

HOY EN TV

Chivas vs. Necaxa

Azteca7 y TUDN/21:10 horas

No procedió inhabilitación a Rivero

La Comisión Disciplinaria ya dio respuesta a la solicitud del Guadalajara.

Chivas pidió inhabilitar a Ignacio Rivero, jugador del Cruz Azul, por la falta en la que se lesionó Alexis Vega y por la que se perderá la fase final del Guard1anes 2020, pero la Disciplinaria dijo que no procedió esta petición.

En su comunicado, dicha instancia resolvió que lo que solicitaron los rojiblancos es “improcedente”.

“Se declara improcedente la solicitud de inhabilitación del Sr. José Ignacio Rivero Segade hecha por el Club Guadalajara, debido a que esta Comisión Disciplinaria no observa una actitud particularmente violenta; sino una intensidad competitiva por parte del jugador de Cruz Azul, sacando el balón de una manera leal sin intención de lastimar a su adversario”, publicó.