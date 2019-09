Chivas, en focos rojos por fracaso a la vista

Está cerca de confirmarse el quinto torneo de manera consecutiva sin calificar a la liguilla por parte de las Chivas, lo cual es un fracaso grande y que va en contra del palmarés de la institución, de lo que quiere la afición y planes realizados.

"No dejaremos de luchar, de meter, seguir en diálogo permanente porque este equipo debe estar en otro lugar, la historia no merecen estos lugares"

Chivas está pasando por unas de sus peores rachas en la historia, con graves problemas de descenso, con jugadores que están más concentrados en la fiesta que en rendir en el campo y reconoció el director deportivo, Mariano Varela, que todo está que arde al interior de la institución.

"Los focos rojos ya están encendidos. En el momento en que tienes once puntos y no consigues los resultados, es así. No dejaremos de luchar, de meter, seguir en diálogo permanente porque este equipo debe estar en otro lugar, la historia no merecen estos lugares".

Varela dentro de la charla que sostuvo con el grupo, ha pedido a sus jugadores que respondan a las expectativas porque están fallando en muchos aspectos y todos, desde el presidente hasta el utilero, tienen una gran parte de responsabilidad en todo este pésimo torneo.

"Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, siempre podemos señalar a los directores técnicos o directores deportivos, pero yo estuve del otro lado y el jugador debe tener su responsabilidad porque hablé con los líderes, les dije que cuántos directores técnicos y directores deportivos van a pasar, tenemos que asumir la responsabilidad. Somos parte de esto, ayer no le puedo reclamar el esfuerzo a los muchachos, pero hay cosas que debemos estar conscientes al cometer errores, con Pachuca fue así y tuvimos para el 3-1 y el 4-1, es parte del futbol pero debemos asumir la responsabilidad".

Chivas ahora apuntará a ganar la mayor cantidad de partidos restantes al torneo, porque no deben dejar de luchar por un lugar en la Liguilla, deben demostrar que tienen calidad para estar en Chivas y hay tiempo, en los siete encuentros que le restan al torneo Apertura.

"No puede pasar (quedar fuera de la Liguilla), quedan siete partidos, 21 puntos y hoy vamos directo a Verde Valle, habrá una junta para preparar el partido del martes y en casa ante Pumas debemos ganar y seguir aspirando a poder clasificar, se alejan más pero no podemos dejar de luchar y pelear. Si nos metimos en esto, nosotros debemos sacarlo. No es sencillo".

AC