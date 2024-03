Durante las últimas semanas se ha vuelto viral el caso de un aficionado argentino que cumplió su sueño de venir a México para apoyar a Chivas, pero que por desgracia para él y para el Rebaño los resultados deportivos no han acompañado su visita a nuestro país.

Se trata de Julián Suárez, aficionado de Boca Juniors y del Guadalajara que viajó desde Buenos Aires a México para ver los duelos de Chivas contra Cruz Azul, América y León, entre otros, y aunque su travesía vino acompañada por derrotas para el cuadro rojiblanco, el aficionado se dice feliz por haber cumplido un sueño.

“No sé si lo han arruinado porque yo soy feliz estando acá. Si pierden ahora de vuelta voy a estar contento aunque obvio quiero que ganen. Sólo quiero que pateen al arco, que hagan un gol, con eso estaré contento”, comentó.

Respecto a la Serie contra América, misma en donde las Águilas tienen ventaja de 3-0 en la búsqueda de meterse a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Julián reconoció que ve compleja una posible remontada del Rebaño en el Estadio Azteca.

“la veo muy difícil por lo que hizo Chivas de local, por lo que es el América. Al milagro nos atamos pero lo veo muy complicado para lo que se viene. Este es el América campeón de la Liga, viene jugando muy bien y chivas medio flojo. Nos atamos al milagro, es futbol, puede pasar cualquier cosa y a confiar”.

Al ser aficionado de Boca, Julián, conoce de manera especial a Fernando Gago y su carrera, y aunque el vínculo con el cuadro Xeneize podría significar un aprecio especial de este aficionado hacia el técnico de Chivas, lo cierto es que el timonel rojiblanco no es la persona favorita de este aficionado bostero.

“En Boca no cae tan bien Gago por lo que ha hecho como jugador, y la verdad que cuando llegó a Chivas no me gustó tanto. Como entrenador y demás no lo quieren en ninguno de los clubes en donde estuvo, pero ahora espero que le dé la vuelta a la situación y le vaya bien, le deseo lo mejor”, finalizó.

Será este miércoles cuando el Rebaño se mida al América en la cancha del Estadio Azteca, esto en lo que será el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions.

