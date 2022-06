Ante las versiones que lo colocan en la órbita de Chivas, Víctor Guzmán aseguró que no ha tenido contacto con nadie de la directiva rojiblanca.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, el jugador de los Tuzos negó cualquier acercamiento con el Club Deportivo Guadalajara, y señaló que su intención no es ilusionar o desilusionar a ninguna de las aficiones involucradas.

"Conmigo nunca se ha comunicado nadie, y luego escriben que no juegue de esta manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver. Yo tengo contrato (con Pachuca), acabo de llegar de la primer sesión de entrenamiento y bueno, yo no tengo nada que ver", comentó el canterano del Rebaño ante las versiones de su posible regreso.

Guzmán recién reportó con los Tuzos del Pachuca después de pasar unos días en los Estados Unidos tras contraer nupcias, y a pesar de que ha negado el contacto con la dirigencia del Rebaño, fuentes cercanas al futbolista y al club aseguran que ya hubo comunicación entre ambas partes.

Guzmán se ha convertido en una de las obsesiones del Guadalajara durante los últimos años, pues incluso en 2020 lo había fichado y su llegada a Verde Valle se cayó por temas extra cancha.

Ahora, de cara al Torneo Apertura 2022, el Rebaño tiene serias intenciones de llevarse al jugador de los Tuzos, quien se convertiría en el tercer fichaje del Guadalajara luego de la llegada de Alan Mozo y Fernando González.

OF