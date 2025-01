Chivas: Un reto que Luis Romo disfruta

El multifacético jugador Luis Romo fue objeto de deseo para el Club Deportivo Guadalajara en anteriores torneos. Su facilidad de ocupar diferentes posiciones dentro de la cancha y su talento con y sin el balón permitieron que el de Sinaloa se convirtiera en uno de los futbolistas mexicanos más cotizados en la actualidad, por lo que para Chivas era necesario hacerse de sus servicios.

Hoy, por fin, Romo es futbolista del Guadalajara. Sin embargo, su llegada al club tuvo algunos tropiezos que ponen al sinaloense frente a un reto muy importante: consolidarse dentro del club en el que mayor presión existe, tanto en lo mediático, como por parte de la misma afición.

En entrevista, el propio Romo comparte sobre cómo surgió la vinculación con Chivas, y lo más importante, qué está dispuesto a hacer para ayudar al equipo a retomar el protagonismo y ponerle fin a la sequía de títulos.

—Llegas a Chivas en un panorama complicado porque surgió la idea de que tu deseo era continuar en Cruz Azul, ¿qué garantía ofreces para que la afición rojiblanca brinde su voto de confianza?

—Hablé con Cruz Azul y fui muy claro de que si ellos estaban en disposición de negociar por mí, yo aceptaba venir a Chivas, porque era un lindo reto para mi carrera, siempre tratando de no quedar mal con ningún club. Hacía seis meses que había dado mi palabra a una institución a la que le tengo mucho cariño, por lo que a Chivas le dije que sí, siempre y cuando Cruz Azul también estuviera de acuerdo, yo no puse ninguna traba. Conmigo se llegó a un acuerdo rápido, yo siempre quise venir Chivas y estar desde la primera jornada.

—¿Cómo fue para ti el enterarte de que estaba sobre la mesa la oferta de venir a Chivas?

—Lo primero fue un acercamiento de un jefe que yo conozco acá. Chivas es un club que siempre llama, por lo que le dije que me interesaba estar, pero que veía complicado por el lado de Cruz Azul. En ese momento yo no estaba pensando en salir, pero uno siempre como profesional tiene que estar dispuesto a moverse a un lugar donde se sienta cómodo, siempre y cuando el reto sea llamativo. Chivas lo es.

—Hoy eres jugador de Chivas, pero en el pasado buscaste en muchas ocasiones una oportunidad dentro del club, ¿cómo eran esos días en los que se te negaba la posibilidad de jugar con el Rebaño?

—Cuando hice pruebas en Chivas yo era muy chico. Siempre tenía las ilusiones renovadas, entonces nunca fue como un golpe tan fuerte. Solo lo volvía a intentar y buscaba en otros lugares donde se me abrieran las puertas. Mentiría si dijera que me caí y que lo tuve que superar. Lo intenté varias veces, siempre pensaba que en la siguiente me aceptarían y que debía de estar mejor preparado. Más que una adversidad, era un nuevo reto.

—Por muchos años te tocó observar desde fuera el cómo se trata a Chivas, tanto en lo mediático, como en afición, ¿qué virtudes y debilidades podrías señalar de un club tan importante como lo es Chivas?

—Por fuera tú puedes pensar que todo está mal por lo que se habla. Una vez que convives con los jugadores y estás dentro te das cuenta de que al grupo no lo toca todo el ruido que se hace afuera, están sobre una línea de trabajo de mejora todos los días. Esa creo que es la virtud principal, que a pesar de todo lo que se especula afuera, acá adentro se mantiene el enfoque.

—Fuiste a Monterrey y probablemente el contexto no permitió que tuvieras el mismo rendimiento que con la Máquina. Acá con el Guadalajara, ¿cómo buscarás convertirte en un referente del equipo?

—Mis números siempre fueron mejores con Cruz Azul que con Monterrey, pero hoy sé a dónde vengo, y para mí lo más importante de venir a Chivas es la dificultad que representa. Si hubiera estado en un buen momento el equipo no me hubiera llamado tanto la atención, a mí me gustan los retos fuertes. Así como yo puedo potenciar, ellos pueden potenciarme a grandes cosas. Desde ahí voy a aportar, a intentar meter esa jerarquía como un jugador que ya está en Selección. Apoyar a los chavos y con los grandes intentar ser un respaldo. He visto también que en Chivas muchas veces falta esa gente de peso porque se hizo un cambio importante, también ocupaban fichajes con un poco de nombre y recorrido.

—Sueles ser un jugador multifacético dentro de la cancha, pero ¿qué posición te gusta más para jugar?

Yo siempre he dicho que mi posición original es mediocentro fijo. Pero al llegar acá, me pongo a disposición. Me lo ha preguntado el entrenador, yo le digo que me ponga en donde crea que puedo aportar más. Si en un mismo partido siente que necesita modificar mi posición, yo lo puedo hacer tranquilo, porque vengo con esa multifunción de poder moverme por todos lados, porque quiero ser una alternativa que realmente ayude el equipo, no que ellos se adapten a mí.

Las cifras

251 encuentros disputados en todas las competencias por Luis Romo como miembro de los primeros equipos de Querétaro, Monterrey y Cruz Azul.

2 títulos en su palmarés en clubes: la Copa MX del Apertura 2016 con Querétaro (derrotando a Chivas) y la Liga MX del Clausura 2021 con Cruz Azul (venciendo a Santos).

31 partidos jugados en contra de sus exequipos (Querétaro, Cruz Azul, Monterrey), con saldo de 15 victorias, cuatro empates y 11 derrotas.

El romance con el Rebaño del Apertura 2006

En días pasados, Luis Romo hizo declaraciones para los canales oficiales del Guadalajara, en las que compartió el gusto que se le tuvo al club durante el desarrollo del torneo Apertura 2006, en el que Rebaño terminó siendo campeón.

En esa oportunidad, el sinaloense compartió que sentía afición por otro equipo; sin embargo, su hermano mayor probaba suerte con las Fuerzas Básicas rojiblancas y tanto él como su familia generaron una afición especial por el Rebaño.

A poco más de 18 años de distancia, el hoy futbolista rojiblanco señaló que el entorno de ese equipo es muy distinto al de este de 2025, por lo que este plantel buscará forjar su propia historia.

“Nunca he sido de comparar, creo que cada equipo debe de tener su identidad. Si quieres ser o emular gente que estuvo antes, desde ahí empiezas mal. Tenemos que escribir nuestra historia, aportar donde nos toca a nosotros, el equipo tiene mucho talento, tiene refuerzos que han estado en Europa, que han convivido en grandes ligas y que han demostrado también que son capaces. Los que estamos un poco más grandes intentaremos transmitir lo que es el futbol mexicano a los jóvenes y que ellos nos contagien de esa ilusión de representar al club de donde se forjaron”, compartió Romo.

Por otro lado, el flamante refuerzo rojiblanco también compartió que le daba un seguimiento especial a una de las figuras de aquel equipo.

“Admiraba mucho a Omar Bravo por ser de Los Mochis, además de que es el goleador histórico de aquí de las Chivas. Aparte, me gustaba mucho cómo jugaba, incluso hasta las últimas temporadas que estuvo siempre quise enfrentarme a él, pero no me tocó, se retiró justo antes de que yo debutara, pero fue un jugador que era de mis favoritos de aquel equipo”, señaló Romo, quien ahora buscará construir su propio legado como rojiblanco.