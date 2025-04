De acuerdo con el comentarista deportivo Roberto Morales, el Real Madrid encadena su segunda derrota consecutiva en la temporada, lo que complica seriamente sus opciones de defender el título liguero. A cuatro puntos del Barcelona y con la visita pendiente a Montjuic, el equipo se aferra al misticismo de sus viejas gestas en la Liga de Campeones para alimentar la esperanza de una remontada, a pesar del contundente 3-0 sufrido ante el Arsenal.

En términos futbolísticos, no hay elementos del partido disputado en el Emirates Stadium que respalden una posible remontada. El Real Madrid no estuvo a la altura en una cita crucial de los cuartos de final de la Champions, con un plan táctico de Carlo Ancelotti que no funcionó. Superados por el rival y sin capacidad de reacción, el equipo mostró una alarmante falta de entrega, reflejada en estadísticas como los 12.7 kilómetros menos recorridos que el Arsenal.

Pese a las once derrotas acumuladas, que acercan a Ancelotti a su peor registro como entrenador del club, el técnico italiano no cuestiona la validez de su sistema de juego. El 4-3-3, con Jude Bellingham como tercer centrocampista, se mantiene inalterado, a pesar de las evidentes carencias en el centro del campo, agravadas por las lesiones y la sanción de Aurélien Tchouaméni.

La fragilidad defensiva del Real Madrid, que sufrió un colapso especialmente en la segunda mitad, fue en parte mitigada por las intervenciones de Thibaut Courtois, quien, a pesar de estar recién recuperado de una lesión, fue el mejor jugador de su equipo.

Sin embargo, el Arsenal generó numerosas oportunidades, evidenciando la falta de consistencia del conjunto de Ancelotti, que se mantiene como el equipo que más disparos ha recibido en esta edición de la Champions.

La debacle pudo ser de mayor dimensión por la inconsistencia defensiva. Once disparos del Arsenal que aumentan la estadística que convierten al equipo de Ancelotti en el que más critican de la 'Champions' con 79. Un gran contraste con los 29 recibidos por los de Arteta.

