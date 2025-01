Después de cinco años, el último campeón goleador del Club Deportivo Guadalajara está de regreso para intentar frenar la sequía en la delantera que se viene arrastrando. Este miércoles, Alan Pulido dio sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo de las Chivas para el Clausura 2025 y confesó que, aun a la distancia, siempre estuvo pendiente al equipo de sus amores.

Además, aseguró que, aunque no ha tenido actividad futbolística en casi tres meses, no viene de paseo a Guadalajara y tiene en mente ganar la 13, por lo que se siente motivado para enfrentar su segunda etapa con las Chivas.

“Desde que estaba hasta en Europa y ahora en la MLS, siempre estuve al pendiente de Chivas, acá logré irme ganándolo todo, siendo campeón de goleo y siempre estaba al pendiente. Sinceramente, lo he dicho, no era un momento en el cual yo me quisiera ir (de Chivas), pero se presentaron otras circunstancias y ahora que estoy de regreso, pues bueno, me siento muy feliz, muy emocionado y obviamente siempre al pendiente del Guadalajara.”

“Nadie sabe mejor que tú en qué condiciones estás futbolísticamente, físicamente. Me falta por ahí un poquito más de ritmo en el terreno del juego, porque mi último partido fue por los últimos de octubre. Obviamente pienso en la 13 y quiero dejar claro que no vengo de paseo ni mucho menos, simplemente vengo a dar todo de mí, porque creo que este club me ha dado mucho y quiero devolverle todo lo que siento”, expresó el delantero.

Confesó que una de las metas importantes en el Rebaño está el poder retomar su nivel y tener la posibilidad de ser convocado para disputar el Mundial con México en el 2026, por lo que primero deberá consolidarse con el club rojiblanco.

“Me ilusiona mucho el siguiente año poder estar en el mundial, creo que tengo la capacidad, tengo la mentalidad para poder hacerlo y mientras haya esa esperanza e ilusión, lo voy a buscar al máximo”, comentó Alan.

¡@alanpulido dio sus primeras palabras como Rojiblanco! ��



Esto fue todo lo que le contó a @chivastvmx sobre su regreso al Rebaño Sagrado ⬇️ pic.twitter.com/G34htgaOl9 — CHIVAS (@Chivas) January 16, 2025

SV