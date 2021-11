El delantero Oribe Peralta dice estar tranquilo tras desvincularse futbolísticamente de Chivas por no entrar en planes del técnico Marcelo Michel Leaño: terminó su contrato y no hubo una renovación. Sin embargo, dice estar tranquilo porque hay opciones para continuar su carrera futbolística, ya que quiere seguir en activo en el futbol por dos años más, si se lo permite su físico.

"La verdad es que tengo opciones para elegir, eso es lo más importante, porque puedo decidir qué es lo que sigue para mí. Debo estar tranquilo porque estoy físicamente bien, tengo que darle para adelante a lo que venga".

En Chivas solamente hizo dos goles, uno en Liga y otro en Copa, pero siempre dijo haberse entregado en cada entrenamiento para estar a la par de sus compañeros, y estar listo por si el técnico en turno lo quería.

"Trato de mantenerme bien, lo platicaba con Ramón Morales, un conocido de toda la afición rojiblanca. Hoy el futbol en día es muy físico, si uno no se cuida te rebasa, entonces creo que en base a eso se hacen comentario positivos porque trato de mantenerme bien para lo que se requiera".

Oribe Peralta precisó que la única manera de mantener el respeto a su pasado inmediato como futbolista era trabajando duro, para que los jóvenes lo siguieran y siempre buscó contagiar en el redil a todos los jugadores.

"Es eso, no hay otra forma de cómo transmitirle a los compañeros, porque es la única forma de inspirar, de llevar a que quieran con el ejemplo, porque les puedo decir lo que he hecho, pero si no pregono con el ejemplo no sirve de nada y te arrastra a lo que estás destinado a hacer".

El retiro no pasa por la cabeza de Peralta, dice que es momento de serenarse, de estar tranquilo para tomar la mejor decisión de las ofertas que tiene en la mesa, de hecho una de ellas es de Chivas, pero ya en temas de escritorio, en la parte de la estructura de futbol que ahorita por el momento no lo ve factible.

"Lo he dicho en otras entrevistas, en mi mente el retiro inició desde joven y siempre ha estado en mi mente, sé que esto no es para siempre, nada es permanente como todo en la vida y lo tengo claro. A estas alturas de mi vida estoy bien y tengo que apoyarme en mi familia para la decisión que tome, ellos son mi base, me alientan cuando las cosas no van bien y es lo que me mantiene con ese deseo, esa hambre de querer más".

