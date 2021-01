Chivas: Raúl Gudiño agradece exigencia de la afición

Sabedor de que la afición de Chivas espera un equipo protagonista en el Guard1anes 2021, el cancerbero Raúl Gudiño agradeció las exigencias y altas expectativas que recaen sobre ellos, pues según lo afirma, esto les ayuda a pensar en grande como equipo.

"El futbol es un poco incierto, pero nosotros siempre estamos buscando quedar entre los primeros cuatro, pero no sólo llegar ahí para decir que ya estamos y listo, sino llegar para estar peleando el título. Creo que la afición no tiene memoria, pero eso es muy bueno para nosotros, porque así no caes en la conformidad de decir 'ya llegamos'".

"El futbol te da revanchas, cada fin de semana hay un nuevo partido para demostrar que uno puede y cada vez más nos damos cuenta de que tenemos que vivir en el presente. Ahora tenemos un gran torneo en donde podemos hacerlo, porque nuestra preparación fue muy buena, el equipo está trabajando bien y tenemos un gran cuerpo técnico. No veo porqué no podamos aspirar a cosas grandes. Además es Chivas, siempre tiene que ir por el título ", finalizó.

Al cierre del torneo pasado, Gudiño fue una de las figuras de Chivas en la Liguilla, pues sus intervenciones fueron claves para que el Guadalajara pudiera instalarse en las semifinales del Guard1anes 2020.

Ahora, en su intento de dar pasos firmes en este torneo, Chivas recibirá a Toluca el próximo fin de semana, esto como parte de la Jornada 2 del Clausura 2021.