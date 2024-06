A pesar de que es el nuevo entrenador de los Tigres, el profe Pauno aún tiene a la afición de Chivas en sus pensamientos.

Fue la mañana de este martes cuando el ahora estratega del cuadro regiomontano reconoció que se fue del Guadalajara por sentirse en deuda con los aficionados rojiblancos, esto debido a que no consiguió el título número 13 para el Rebaño.

“Desde que me he ido de Chivas no he tenido la oportunidad de comentar sobre la gran relación que he tenido con la afición, porque fue una experiencia única por la cual estoy muy agradecido y ha sido muy difícil esa decisión cuando me fui”.

“Estaba muy tocado por estar eliminado del torneo en los Cuartos de Final, y me sentí que no cumplí con ellos, y en ese aspecto fui muy cruel conmigo”, confesó el estratega serbio en entrevista para TV Azteca.

Pauno estuvo por un año al mando de las Chivas, pues durante el 2023 se encargó de llevar al Rebaño a dos Liguillas consecutivas, mismas que tuvieron como el punto más alto la Final en contra de Tigres.

Desde la salida de Pauno del Guadalajara, el Rebaño llenó ese lugar con Fernando Gago, estratega que llevó al equipo hasta las Semifinales del Clausura 2024, esto mientras que el timonel serbio apenas regresó a dirigir tras la oferta del conjunto regiomontano.

Lo llamativo de todo esto es que con su llegada a Tigres ahora Pauno está defendiendo la causa del equipo con el que perdió el título del Clausura 2023.

SV