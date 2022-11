El entrenador serbio Veljko Paunovic aseguró ayer que implantará en su nuevo equipo, las Chivas del Guadalajara, un estilo en el que primen la “intensidad y el carácter” para buscar un nuevo campeonato en México.

“La idea de cómo queremos jugar creo que es una idea adecuada para Chivas, la intensidad, el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar alineado, disciplinado y repetir esfuerzo, es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado”, afirmó el seleccionador que ayudó a Serbia a ganar el Mundial Sub-20 en 2015.

El último estratega que le dio títulos a las Chivas fue el argentino Matías Almeyda, quien además de ganar el torneo Clausura 2017, también conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 con un equipo que expresaba un estilo agresivo como el que ahora quiere Paunovic para el Rebaño Sagrado.

Estos logros convirtieron al argentino en un entrenador querido por la afición, que suele pedir de forma constante su regreso a la segunda institución más ganadora de México con 12 títulos de liga.

Paunovic, antiguo jugador del Atlético de Madrid y el Mallorca, admitió que tener el reto de hacer de nueva cuenta al Guadalajara el cuadro con más trofeos de liga de México es un desafío excitante.

“Me pareció un reto y una gran oportunidad, no solamente para mí sino para todos, de volver a alinear un club que tiene una fantástica historia, una afición tremenda y un legado. Alineando estas cosas con el trabajo, los objetivos y las ganas de dar lo mejor de nuestra capacidad, podemos volver a poner a la altura a este club”.

El estratega adelantó que evaluará si las Chivas, que por tradición sólo juega con mexicanos, necesita refuerzos o si por ahora se quedan con parte de la plantilla que concluyó el torneo Apertura 2022.

Abraza lo hecho por Almeyda

Matías Almeyda es hasta ahora el referente de éxito en la historia moderna del Guadalajara, y a pesar de que tiene apenas unas horas en el equipo, Veljko Paunovic tiene claro quién fue el “Pelado” en Chivas.

“Voy a dar un gran ejemplo de esto (el estilo que quiere imprimir) de un colega que lo ha hecho muy bien aquí: Matías Almeyda, yo vi esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir aunque con otro entrenador, otros jugadores y otro tiempo”, comentó el nuevo estratega de Chivas.

Respaldo del director deportivo

Desde que se anunció que el serbio nacionalizado español sería el nuevo entrenador de Chivas, el director deportivo del club, Fernando Hierro, no ha dejado de decir que Paunovic era su primera opción por el momento que vive la institución.

“Como director deportivo me corresponde estar al día de las posibles opciones que tengo, pero no duden que Veljko era la opción número uno del proyecto, es a quien nosotros teníamos en mente y aquí está la decisión. Si queremos salir con siete u ocho nombres (de entrenadores) de los que yo ni siquiera he platicado con ellos pues entiendo el juego, pero en esta decisión creemos que él es el técnico idóneo para este momento del club”.

FIRME

Será exigente con cada jugador del plantel rojiblanco

Paunovic es un estratega muy exigente en todos los aspectos. La disciplina es algo que no perdona, con él los errores cuestan caros y así se lo hará saber al equipo cuando regresen de vacaciones. “En mi equipo hay dos, quien se queda a trabajar dará todo, el que no, se puede ir”, apuntó.