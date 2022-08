Este sábado 30 de julio, tras casi 40 años siendo la Chiva Loca (1983-2022), Juan José Jiménez le dijo adiós a su faceta como la botarga oficial del equipo rojiblanco y ante el revuelo que causó este anuncio entre la afición del chiverío, fue el propio Juan José quien salió a explicar el motivo de su salida del club.

A través de las redes sociales de una página de aficionados de las Chivas, Juan José detalló que su salida no fue por voluntad propia y sí por decisión de Amaury Vergara y el "Concejo", el cual, explicó, está conformado por familiares del dueño del Rebaño.

"Gracias a todos los chivahermanos que me hicieron el favor de compartir que no me fuera, pero me dijeron que era por el Concejo; nomás les digo una cosa: el Consejo son las hermanas de Amaury Vergara, los cuñados y los primos, ¿ustedes creen que a ellos les interese la historia y la trayectoria de Chivas?", reveló Juan José.

El video de la Chiva Loca explicando su salida se ha viralizado entre los aficionados de las Chivas, quienes no han duda en atacar a Amaury Vergara, a quien incluso catalogan como el peor presidente en la historia del Rebaño Sagrado.

Algunos incluso se burlaron del "apoyo" que Chivas le brindará a Juan José tras tantos años de servicio, pues en un comunicado la escuadra rojiblanca detalló que además del reconocimiento oficial otorgado, el club ayudará económicamente a Juan José durante los próximos 2 años y le otorgará 2 ChivaBonos de por vida.

