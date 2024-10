El director técnico argentino, Ricardo La Volpe sabe lo que es dirigir a dos de los clubes más importantes del continente: Chivas y Boca Juniors, clubes en los que actualmente son protagonistas en la ‘novela’ del estratega Fernando Gago, quien tiene sus días contados con la institución Rojiblanca ante su inminente regreso al futbol argentino.

En entrevista para EL INFORMADOR, Ricardo La Volpe aseguró que el dirigir a Boca Juniors le abrirá las puertas a Fernando Gago para poder llegar en algún momento en Europa, ya que consideró que el dirigir al cuadro “Xeneize” está un peldaño más arriba que si haces bien las cosas en el Guadalajara.

“Dirigir en Argentina un Boca Juniors, salir campeón o hacer un gran campeonato con Boca te abre las puertas para Europa, eso es seguro, es un poco un peldaño más arriba de que si haces bien las cosas en Guadalajara, que la puede hacer, abrirte las puertas de Europa, yo creo que es mucho más predecible si hace muy bien las cosas en Argentina”, señaló.

De igual manera, el experimentado estratega argentino consideró será complicado para Fernando Gago el decir que no al club de sus amores, ya que es un estratega joven, sin embargo, enfatizó en que no es el momento adecuado, ya que actualmente tiene un compromiso con Chivas.

“Como profesional y joven que es, como técnico él, me imagino que está dando oportunidad para él es difícil decir no, para mí, no viéndolo de afuera, pero bueno, depende de él, hoy no es el momento porque tengo un compromiso por tener un contrato con Chivas, con Guadalajara y lo deje de lado o piense como profesional, no perder una gran oportunidad, lo que es Boca”, agregó.

Al final, puntualizó que tanto Chivas como Boca Juniors son dos equipos grandes, sin embargo, detalló que la gran diferencia que de hacer bien las cosas en el cuadro “Xeneize” también estará cercana la posibilidad de llegar en algún momento a la Selección Argentina.

“El problema es que los dos son equipos grandes, yo no entiendo eso, sin ninguna duda, pero pensando como profesional a futuro de él y si Boca te abre las puertas, no solamente de mañana, se le puede decir si hace muy bien las cosas en Boca, puede ser técnico de la Selección Argentina, punto número uno, y dos, abrirte hacia el mundo, hacia Europa hay que ser realista”, concluyó.

