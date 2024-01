A pesar de que se fue con sensaciones positivas acerca del funcionamiento de su equipo, Fernando Gago no justifica la derrota de sus Chivas ante Tigres y reconoce la necesidad de ajustar a su Rebaño de cara al próximo partido.

Para el técnico del Guadalajara el estilo es algo que pasa a segundo término cuando no se supera al rival en el marcador, sin embargo el estratega argentino aplaudió que su equipo tuviera el dominio del partido ante un rival tan complejo como los Tigres.

“El partido me gustó muchísimo, el equipo jugó un muy buen primer tiempo, tuvo siete aproximaciones claras para definir y creo que tuvo tres o cuatro en el segundo, quizá me quedo corto. Tenemos que ajustar, siempre, ganando o perdiendo. El equipo me gustó, estuvo muy bien en todo lo que fue la fase de presión, la parte de juego porque generamos situaciones y tuvimos el control”.

“Acá hay que tratar de hacer un gol más que el rival. El estilo va cambiando, hay unas bases, hay una forma de jugar que es tratar de tener el balón, de cuidarlo y generar situaciones y creo que el equipo hoy lo hizo”, finalizó.

En otro orden de ideas, Gago fue cuestionado sobre el posible arribo de Javier “Chicharito” Hernández, situación a la que el timonel sudamericano reiteró que no hablará acerca de jugadores con los que todavía no cuente en su plantel.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV