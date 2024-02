Chivas: Fernando Gago lamenta lesión de Raúl Martínez

Durante los pocos minutos de juego que tuvo ante el Forge FC, el defensa Raúl Martínez salió lesionado del partido y dicha situación llevó a las Chivas a terminar el encuentro con 10 hombres sobre el terreno de juego.

Ante esto, el técnico Fernando Gago lamentó la lesión de su zaguero, pues es consciente de que Martínez ha sido un elemento con pocos minutos de juego durante lo que va del semestre para el conjunto del Guadalajara.

“Es el segundo partido que le toca jugar y es un chico que está trabajando muy bien y se merecía tener minutos y esa es la sensación de bronca por el partido. A ver, podía pasar ya con un posicionamiento tan bajo en la última jugada”, comentó el timonel argentino.

Respecto al desempeño de su equipo en este duelo donde amarraron su pase a la siguiente ronda de la Concachampions, el timonel de las Chivas aplaudió que sus jugadores hayan sabido llevar a cabo el plan que se plantearon durante la preparación de este encuentro.

“Tuvimos mucho más juego y posesión y situaciones para poder atacar cuando quedamos con 10, lo que me gustó muchísimo, muchísimo, porque es lo que trabajamos durante toda la semana, de trabajar con inferioridad numérica, de tratar de generar esas situaciones. El partido me gustó mucho, me gustó mucho porque el equipo lo entendió el juego. Por ahí tuvimos un poquito de apresuramiento en los metros finales en el primer tiempo, pero el equipo me gustó”, finalizó.

Ahora el Guadalajara deberá preparar un nuevo juego de visita, pues Chivas se meterá a la casa de Mazatlán el próximo viernes como parte de la jornada siete del torneo.