Vicente Sánchez está muy cerca de hacer historia con el Cruz Azul en Liga MX. En caso de que los cementeros aprovechen la ventaja mínima ante el América en la llave de Semifinales del Clausura 2025, el uruguayo se convertiría en el primer técnico de la Máquina en vencer a las Águilas dentro de la Liguilla en el presente siglo.

Sin embargo, los cementeros no pueden cantar victoria ni mucho menos confiarse. Porque si hay un equipo capaz de tener una noche mágica, ese es el América. Además de que la superioridad en el global de 0-1 no representa un reto imposible por alcanzar, los de Coapa mantienen su racha de siete eliminatorias consecutivas venciendo a Cruz Azul. Desde 1999, los azulcremas no saben lo que es ser eliminado en la Fiesta Grande por uno de sus clásicos rivales.

No obstante, el Cruz Azul de Vicente Sánchez se presenta con argumentos sólidos que hacen pensar en una posible clasificación a la Final. El estratega sudamericano acumula cuatro partidos en fila sin perder contra América, repartidos en dos triunfos y dos empates. Ni siquiera la mejor Máquina que dirigió Martín Anselmi pudo frenar el dominio que ejercían las Águilas.

Por si fuera poco, con la derrota que le propinó el pasado jueves en el juego de Ida de la Semifinal, Cruz Azul frenó la racha de 17 partidos de América sin caer en la Liguilla. Los de André Jardine registraban 8 victorias y 9 empates que se empezaron a acumular desde la Final del Apertura 2023, que ganaron contra Tigres, por lo que se enfrentarán a un escenario adverso al que no están acostumbrados.

Pero La Máquina tendrá que ser meticulosa porque los azulcremas tendrán la fortuna de cerrar la serie en casa, una situación que, en los últimos años, al Cruz Azul le ha jugado en contra, ya que desde el 2020 los cementeros no pueden sacar un triunfo en condición de visitante frente a las Águilas.

Para este próximo encuentro, que se disputará el domingo 18 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:15 horas, América no podrá contar con André Jardine en el banquillo y Cruz Azul prescindirá de Ignacio Rivero, ambos por expulsión.

