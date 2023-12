El argentino Fernando Gago destacó el sentido de pertenencia del Guadalajara, su nuevo equipo al que dirigirá a partir del torneo Clausura 2024.

“Me gustó la idea de tener un club con valores, con sentido de pertenencia, con las cosas claras de lo que pretende no solo futbolísticamente, sino de la vida misma. Y eso fue importante en el proceso de la toma de decisión de venir”, dijo el exfutbolista argentino en su presentación.

Gago dirigirá por primera vez fuera de su país y, además de conducir a las Chivas en el torneo que comenzará en enero, lo hará en la Copa de Campeones de la Concacaf, cuyo debut se producirá en febrero frente al Hamilton Forge canadiense.

“Es un desafío que me interesa mucho por lo que genera el club”, agregó Gago, exjugador del Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Argentina; el Real Madrid y Valencia, en España, y del AS Roma, en la Serie A italiana.

El técnico dijo que buscará imprimir en el plantel intensidad a Chivas y que eso se proyecte dentro y fuera de la cancha, con disciplina y profesionalismo.

Guadalajara ha ganado 12 títulos de Liga y es el segundo equipo más ganador de México, a dos de América, que el pasado domingo se consolidó al frente del palmarés con 14 campeonatos al conquistar el torneo Apertura sobre Tigres.

En las promesas de cara al siguiente torneo, el exjugador de Boca Juniors y Real Madrid, indicó: “Queremos que el equipo muestre protagonismo en todas las canchas y claro, el que se gane, es la primicia principal”.

No profetizó con un lugar a alcanzar en el Clausura 2024. “Decir a dónde vamos a quedar hoy, sería una irresponsabilidad”, pero insistió: “Este desafío me interesa mucho, no por lo personal, sino por lo que genera el club y la dirigencia y eso es fundamental”.

¿Refuerzos para Chivas? Esto dijo Fernando Gago

Por último, la filosofía de trabajo de Gago ha quedado clara y no habrá espacio para cambios, una vez que se presente hoy con el plantel.

“Tengo una forma de conducir clara. Hay aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamiento, de cómo entrenar, de cómo cuidarse y de lo que es ser profesional dentro del fútbol”, concluyó.

Gago tiene como experiencia el haber dirigido a dos clubes en Argentina. EL INFORMADOR/Archivo

Incipiente carrera en los banquillos

Nacido en Ciudadela, Argentina un 10 de abril de 1986, Fernando Gago es el décimo entrenador argentino que toma las riendas del Rebaño.

El “Pintita” cuenta con una corta experiencia como director técnico, ya que apenas en 2021 hizo su debut como entrenador cuando asumió la responsabilidad de comandar al Atlético Aldosivi, con el que estuvo apenas ocho meses, disputó 26 partidos y no tuvo un buen comienzo al registrar 16 derrotas, tres empates y siete victorias, luego de seis partidos perdidos de manera consecutiva,Gago dejó al “Tiburón”.

A pesar de su baja efectividad con el Aldosivi (30.76%) se le presentó la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más históricos de Argentina. Gago fue llamado por Racing a poco menos de un mes de haber presentado la renuncia en su antiguo equipo y asumió el puesto en la Academia un 20 de octubre del 2021.

Con los albicelestes todo fue diferente, en diciembre de ese mismo año inició una racha de 16 partidos invictos; en 2022, consiguió 50 puntos y meter al Racing en la pelea por el título de la Liga Profesional, pero Boca Juniors se proclamó campeón de la temporada por una diferencia de dos unidades.

No obstante, el Racing de Gago cobró venganza tiempo después ante el Xeneize. En diciembre del 2022, vencieron a Boca por un marcador de 2-1 en el partido por el Trofeo de Campeones, y en la primera edición de la Supercopa Internacional la Academia alzó la copa recetando el mismo resultado a los azul y oro.

En 2023, pese a que Racing lideraba la Zona B de la Copa de la Liga, Gago dejó de ser técnico de los albicelestes luego de que quedaran eliminados de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, así como también fuera de la zona de clasificación a copas internacionales. La gota que derramó el vaso en su gestión fue la derrota en el clásico ante el Independiente por 2-0.

Palmarés

Como entrenador

Racing

1 Trofeo de Campeones

1 Supercopa Internacional

Como jugador

Boca Juniors

5 Ligas

1 Copa Argentina

1 Copa Sudamericana

2 Recopa Sudamericana

Real Madrid

2 Ligas

1 Supercopa de España

1 Copa del Rey

Vélez Sarsfield

1 Liga

Selección Argentina

Mundial Sub-20 2005

Oro Juegos Olímpicos Bejing en 2008

Subcampeonato Mundial Brasil 2014