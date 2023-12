Luego de la salida del profe Pauno sorprendió que en Chivas optaran por un perfil como el de Fernando Gago para el banquillo del Guadalajara.

La poca experiencia que tiene el argentino dirigiendo podría considerarse como un factor en contra para ser el elegido por la directiva de Chivas, sin embargo Fernando Hierro, director deportivo del club, explicó las razones por las que decidieron traer al ex jugador del Real Madrid.

"(¿La salida de Pauno rompió el proyecto?) No es una cuestión de romperse, dentro de un proyecto general hay mini proyectos, pueden pasar circunstancias. Si preguntan cuáles son las características es que necesitábamos un chico joven metodológicamente como él (Gago), en Racing ha debutado 17 jóvenes, su mentalidad, su idea de juego, sus ideas de juego moderno... Tomamos la decisión y no dimos muchas vueltas. Tenemos claro que necesitábamos una identidad en el club", comentó el directivo.

Respecto al hecho de que el América se haya coronado en el Apertura 2023 y se haya despegado de Chivas por dos títulos de Liga, Hierro se limitó a reconocer que esto los invita a seguir trabajando en búsqueda de conseguir un campeonato.

"Hay que ser realistas, nosotros el año pasado jugamos una Final y esto es futbol, para que no se olvide y dejarlo claro, Pauno hizo un gran trabajo. Yo sé lo que es jugar en un equipo grande y sé lo que significa, eso nos tiene que dar fuerza para conseguir los objetivos. No diré cosas para quedar bien, conmigo no cuentes eso, si te caes te levantas y te pones a trabajar. Si gano mañana me pongo a trabajar, y si pierdo mañana me pongo a trabajar", finalizó.

Este 2023 se cumplieron diez años de que Chivas dejó de ser el equipo más ganador del país, pues desde el Clauasura 2013 fue alcanzado por América en cuanto a Ligas para posteriormente verse superado en un par de ocasiones.

