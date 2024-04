Chivas Femenil, inmersas en un bache

La situación de las Chivas Femenil con Antonio Spinelli se encuentra en un estado crítico, porque si bien las rojiblancas están en zona de clasificación, se ubican lejos de encontrar su mejor futbol que les permita estar cerca del top 3 o de mantener un estilo de juego competitivo.

Desde la jornada 1 del Clausura 2024, el planteamiento del argentino dejó al descubierto algunas deficiencias, porque a pesar de derrotar por la mínima diferencia a Tijuana, a las rojiblancas les costó sacar el triunfo; una semana después, se vieron superadas con facilidad frente a las Bravas de Juárez por 2-0.

Una victoria histórica de 10-2 sobre Santos en el Estadio Akron maquilló un poco la realidad del Guadalajara que en la fecha siguiente empató a una anotación frente al León y en ese encuentro perdieron por lesión a su eje de ataque Alicia Cervantes.

Aunque hilaron tres triunfos seguidos contra Necaxa, Mazatlán y América, la caída en picada se vino en las cuatro jornadas siguientes. Primero, al salir heridas de su visita en el Estadio Universitario donde Tigres, las lideresas del torneo, sacaron el triunfo por 1-0; luego vinieron dos igualadas contra Pumas y Atlas, destacando que su rival del Clásico Tapatío se encuentra fuera del top 10 y en ese entonces sumaba cuatro encuentros sin ganar.

Y en la más reciente fecha, Pachuca no sólo les ganó por goleada de 3-0, sino que además exhibió la carencia táctica en todas sus áreas, acumulando así su cuarto partido consecutivo sin poder ganar, algo que ha sucedido sólo en dos ocasiones en la corta historia de Chivas Femenil en fase regular y que no pasaba desde el Apertura 2021.

A dos jornadas de pasar a la liguilla, Chivas aún no ha concretado su pase, y en dado caso de no ganar los últimos partidos estaría en riesgo de no asistir a la fiesta grande y de estar firmando su segundo peor torneo en cuanto a puntos conseguidos, sólo por detrás del Clausura 2019 donde cosechó 23 unidades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP