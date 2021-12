Chivas: Fallece José "Jamaicón" Villegas

Una triste noticia embarga a la familia rojiblanca y es que este 24 de diciembre, en la víspera de la Navidad, José Efrén “Jamaicón” Villegas ha fallecido, según informes de su familia. El miembro del Campeonísimo Guadalajara murió a los 87 años de edad.

Villegas fue dos veces mundialista, en Suecia 1958 y Chile 1962, sin embargo su legado queda para la historia con el equipo de sus amores, el Guadalajara, con quien levantó el título en ocho ocasiones, siendo uno de los máximos ganadores de la institución, por lo que Chivas y los rojiblancos le deben mucho a este ex defensa de prosapia.

José Villegas era originario de la ciudad de Guadalajara y nació el 20 de junio de 1934 y se hizo famoso, además de su gran calidad con el balón y en la defensa del Rebaño Sagrado, por acuñar la frase “el mal del Jamaicón”, y es que cuenta la historia que previo al Mundial de Suecia 1958, la Selección mexicana realizaba una gira de varios partidos amistosos por Europa, y fue tanto el tiempo que estuvo fuere de casa, que el futbolista comenzó a extrañar a su familia y la comida mexicana que su madre cocinaba.

“Extraño a mí mamacita, llevo días sin comerme una birria y la vida no es vida si no estoy en mí tierra”, naciendo así la leyenda del “mal del Jamaicón”, frase que no empañó para nada su capacidad en el terreno de juego.

Siendo defensor, José Villegas jugó 20 años, de 1952 a 1972 y ganó ocho títulos de Liga, dándole forma al Campeonísimo Guadalajara.

JL