Alexis Vega, llegó a ser uno de los futbolistas promesa del futbol mexicano, pero sus faltas de indisciplina y el poco compromiso en su carrera como futbolista, lo han dejado fuera del equipo de las Chivas.

Hace unos días Alexis Vega, fue separado del plantel del Guadalajara, ya que habrían ingresado mujeres al hotel de concentración en Toluca, por lo que la directiva del equipo, decidió separar al jugador del plantel.

A pesar de que aún no hay una sanción oficial para el jugador, todo parece indicar que no continuará en el equipo rojiblanco, pues se ha rumorado que el Presidente del chiverio, Amaury Vergara, dejará fuera a Vega de cualquier acción que tenga que ver con Chivas, esto quiere decir que el futbolista no volvería a portar el uniforme del conjunto tapatío.

De acuerdo con el canal deportivo ESPN, en su momento, el Guadalajara desembolsó la cantidad de seis millones de dólares para adquirir al delantero, inversión que nunca rindió frutos, pues el jugador nunca pudo hacer diferencia en el equipo.

¿Cuál es el precio de Alexis Vega para el mercado invernal?

Según el sitio Transfermarkt, Alexis Vega, está valuado en 7 millones de dólares.

A pesar de esto, sería complicado que algún equipo de la Liga MX, pagará su valor, pues sus faltas e indisciplina complicarían que los clubes desembolsarán dicha cantidad.

En caso de que el rebaño quiera obtener alguna ganancia por la venta del futbolista, tendrá que hacerlo durante el mes de diciembre del 2023, de lo contrario, el futbolista se iría libre y el equipo no recibiría ningún peso.

FG