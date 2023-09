La crisis que atraviesa Chivas está en boca de todos. Con la ratificación que se le dio este lunes al profe Pauno, algunos analistas en el medio opinan que es una decisión lógica, pero que la situación del Rebaño debe de cambiar, sino los días empezarán a agotarse para el serbio.

Waldemar Madama, analista y director técnico, señala que el respaldo al proyecto del profe Pauno es hasta justo, porque en el primer torneo como entrenador del Guadalajara los instaló en la final. Sin embargo, el equipo se le está yendo un poco de las manos y es hora de realizar modificaciones para retomar el poderío.

“Por lo que hizo el torneo pasado, está bien que lo estén manteniendo como entrenador, pero si no cambia la situación de Chivas, Pauno va a tener los días contados. El equipo parece que ya se partió y se dividió”, indicó Madama.

“Desde lo táctico, también pareciera no encontrar una solución. Poner al “Chapo” Sánchez encima de Mozo está imposible. Con Guti no pasó nada, no entiendo por qué sigue de titular, a mí me quedan muchos cuestionamientos, pero al tipo no lo puedes echar porque ya te llevó a una final”, agregó.

Por último, habló sobre las rotaciones que constantemente está llevando a cabo el profe Pauno en sus once iniciales, mismas que en ocasiones se pueden entender, pero al final se le debe de dar confianza a los futbolistas para poder trascender.

“A veces sí es bueno cambiar algún jugador a tu gusto, pero por lo general se les tiene que dar confianza a tus jugadores. No cambiar tanto solamente por una cuestión de suspensión o lesión (…) yo le daría todo este torneo para demostrar algo diferente”, finalizó Madama.