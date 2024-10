Pese a que Fernando Gago ya aclaró el rumor sobre su posible salida al asegurar que se quedará con el Guadalajara por lo que resta del torneo y que no hubo algún acercamiento por parte de Boca Juniors, la afición que se dio cita en el Estadio AKRON para el Clásico Tapatío no lo recibió de la mejor manera.

Al momento que la voz oficial del recinto en Zapopan anunció de manera tradicional la alineación del equipo local, cada uno de los presentes coreó el nombre de los futbolistas que fueron de inicio en el Clásico Tapatío, sin embargo, cuando tocó el turno de anunciar al argentino, toda la afición se unió en una sola voz para abuchearlo.

Asimismo, a la hora en la que el plantel llegó al estadio y fueron recibidos por uno de los pasillos principales del estadio, Gago tampoco logró conectar con los aficionados, ya que, no desaprovecharon la oportunidad de mostrar su descontento con abucheos y otro tipo de gritos.

Recordar que, Fernando Gago llegó al Rebaño precisamente para ocupar el puesto que dejó el profe Pauno, quien después de varios rumores, terminó saliendo de las Chivas dejando un proyecto inconcluso.

No obstante, y de acuerdo con lo declarado por el estratega sudamericano, no se repetirá la ocasión en la que Chivas se quede sin director técnico, puesto que él no abandonará al club y continuará tomando las riendas del equipo rojiblanco, al menos, por lo que resta de la campaña.

