Fernando Gago, entrenador de las Chivas, aclaró que no ha recibido ninguna oferta ni contacto por parte de Boca Juniors en una entrevista con Telemundo previo al Clásico Tapatío, desmintiendo los rumores que lo vinculan con el club argentino.

El técnico fue contundente al afirmar que no entiende el origen de esta información, asegurando que su intención es cumplir su contrato con el Guadalajara.

En los últimos días, se había especulado sobre la posible salida de Gago del banquillo del Rebaño Sagrado para regresar a Argentina y tomar las riendas de Boca Juniors, club donde fue ídolo como jugador. Sin embargo, el estratega se mostró sorprendido ante tales rumores y señaló que su entorno tampoco ha sido contactado.

"Lo voy a aclarar para ser sincero, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, ni gente cercana a mí, ni de mi entorno, no sé de dónde salen estas informaciones," expresó Gago a Telemundo.

Gago también resaltó que su semana de trabajo previo al Clásico contra Atlas fue completamente normal, enfocada en los entrenamientos del equipo para enfrentar a su máximo rival. "Fue una semana tranquila, una semana normal. Todos entrenan un poquito más para ganarse el lugar," añadió el técnico.

El entrenador reafirmó en varias ocasiones que no ha tenido contacto alguno con Boca Juniors ni con otro club. "No me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información. Ni gente conmigo ni de mi entorno se comunicó con nadie. Es muy difícil y lo repito: no pasó nada," comentó.

A pesar de la incertidumbre que siempre rodea al mundo del fútbol, Gago dejó claro que su plan es cumplir su contrato con el club rojiblanco. "Tengo contrato con Chivas y no tuve ningún ofrecimiento de nadie," afirmó rotundamente.

Sin embargo, al llegar al Estadio Akron antes del duelo contra Atlas, fue recibido con abucheos por parte de la afición, lo que refleja el tenso ambiente que se vive en el club.

EXCLUSIVA �� ¡FERNANDO GAGO SE QUEDA EN GUADALAJARA! ��



A pesar de los rumores, el entrenador argentino AFIRMA que se queda en @Chivas ��



Esto fue lo que le dijo a @Miguel_Gurwitz��️#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/YyigRQ6lcP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 6, 2024

