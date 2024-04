Chivas: ¿Cuándo termina el contrato del Chucky Lozano con PSV?

Debido a diversas declaraciones en donde ha revelado su gusto por el Guadalajara, el delantero Hirving Lozano ha sido puesto en la órbita de Chivas durante las últimas semanas.

Sin embargo, el posible fichaje del "Chucky" significaría una inversión importante para la directiva rojiblanca, pues actualmente el delantero mexicano tiene un largo contrato por cumplir con el PSV de los Países Bajos.

En total son cuatro años los que "Chucky" Lozano tiene arreglados y pendientes con el cuadro granjero, ya que su contrato expira hasta el verano de 2028.

Ahora mismo, Lozano y el PSV están cerca de conseguir un nuevo título de la Eredivisie, pues con un total de 81 puntos esta escuadra es la única puntera en el futbol de los Países Bajos, y su más cercano perseguidor es el Feyenoord con 72 unidades.

Esta es la segunda etapa del "Chucky" con el conjunto del PSV, ya que previamente estuvo en Eindhoven desde el 2017 y hasta el 2019, año en donde partió al futbol de Italia para jugar con el Napoli.

De hecho fue con el conjunto napolitano que Lozano logró convertirse en el primer futbolista mexicano en coronarse dentro de la Serie A, sin embargo, ahora mismo ya no pasa por su mejor momento en el futbol de los Países Bajos al no ser titular indiscutible y esto propicia que no vea con malos ojos el regresar a nuestro país a casi siete años desde su salida de Pachuca.

Otro factor que podría seducir al delantero para venir a México y más específicamente a Chivas, es la buena relación que lleva con jugadores como Víctor Guzmán o Erick Gutiérrez, futbolistas con los que ya fue campeón en la Liga MX en el Clausura 2016.

