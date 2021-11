Durante la visita del Embajador británico, Jon Benjamin, ayer a las instalaciones del Estadio Akron y su plática con la directiva del Club Guadalajara, el diplomático europeo y el presidente de Chivas, Amaury Vergara, dejaron abierta la posibilidad de concretar un partido amistoso del Rebaño ante un equipo de la Premier League.

De acuerdo con el comunicado difundido por el sitio oficial de los rojiblancos, en el marco del ofrecimiento de la Embajada para asesoría a la entidad tapatía, para la preparación como subsede del Mundial del 2026, surgió la idea de que Chivas y el West Ham United, equipo en el que militó el ex rojiblanco Javier "Chicharito" Hernández, disputen un encuentro en fecha aún por definir.

"El embajador Jon Benjamin y Amaury Vergara hablaron sobre la posibilidad de organizar un partido de exhibición entre el West Ham United y las Chivas Rayadas del Guadalajara", informó el club tapatío en su portal.

El presidente de Chivas recibió al Embajador como parte de los eventos organizados en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, además de ser testigo de honor en la firma del compromiso en el que Amaury Vergara se sumó a He For She y con ello reafirmar el empeño para erradicar cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres dentro del Grupo Omnilife - Chivas.

Durante el evento también estuvieron presentes Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil, Olimpia Cabral, directora comercial de Chivas, así como Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado.

