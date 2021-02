Chivas: Confianza a tope para Vucetich

La victoria no ha llegado en el actual Guard1anes 2021, pero eso no le mete presión a la directiva del Guadalajara para cambiar de técnico, pese a que se ve un equipo sin rumbo y por momentos hasta perdido en idea futbolística, ya que el análisis que tienen pasa más por fallas individuales de algunos jugadores y no del estratega.

En la planeación que tiene el dueño, Amaury Vergara, junto al director deportivo, Ricardo Peláez, están dispuestos a aguantar las tempestades que vaya dejando la ausencia de un triunfo en el actual campeonato, ya que ven en Víctor Manuel Vucetich al técnico ideal para lograr grandes hazañas.

La dirigencia rojiblanca no ha tenido comunicación con ningún otro técnico, aunque es cierto que tienen nombres en la mesa para actuar en caso de emergencia, pero antes que eso suceda primero tomarían medidas con los jugadores, los principales actores.

El técnico del Guadalajara, atendiendo a los últimos dos resultados y con el apoyo total de la directiva en todos los aspectos, hará modificaciones pensando en darle una sacudida al equipo, que se ha comprometido a dar resultados inmediatos, iniciando ante el campeón León.

Alexis Vega no trabajó con el equipo en la práctica de ayer, pero esto no pone en riesgo su participación ante los Panzas Verdes, de hecho se tiene previsto que hoy ya esté trabajando a 100 por ciento.