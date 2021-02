Chivas: Alexis Vega no iría al Preolímpico

En días pasados, el delantero de Chivas, Alexis Vega reconoció que prefiere quedarse en su club, que acudir a micro ciclos con la Selección mexicana que acudirá al Preolímpico en la Perla Tapatía; ante esto, el director técnico del Tricolor, Jaime Lozano observó que el ariete está más distraído por no lesionarse, que a representar a su país en un importante torneo.

El timonel explicó que Vega tiene el temor de volver a sufrir una lesión con la Selección y quedar fuera del Preolímpico y de la participación con su club, por lo tanto, Lozano expresó que para que pueda acudir a representar a México, primero debe aclarar su mente y seguir mejorando en lo futbolístico, de lo contrario, será difícil ver a Alexis con la casaca Tricolor.

“A lo que le teme (Alexis) es a una nueva lesión y no poder estar ni en su club, ni en la Selección, entonces hablamos y estamos claros en lo que necesita la Selección, en jugadores que den todo y que no estén distraídos y no estén pensando en lesiones o en otras cosas, que tanto Chivas, como la Selección son muy importantes para los jugadores, pero también la Selección es un orgullo y un honor poder participar en torneos tan importantes y tan relevantes como el Preolímpico”, platicó Jaime Lozano en entrevista a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Ante la inminente ausencia de Alexis Vega de la Selección mexicana Sub-23, Jaime Lozano le puso como condición, que piense mejor antes de hablar, que se comprometa, que declare mejor y que tenga en mente que representar a México debe ser importante.

“Dependerá de sus declaraciones y de sus actuaciones, en actuaciones va bastante bien, su último partido fue muy bueno y depende de la cabeza, debe estar claro de la cabeza el que quiere estar acá, y la Selección para nosotros es todo, no es cosa menor, al final creo que no hay cosa más bonita que representar a tu país con la Selección y él lo ha entendido bien, pero en este momento su cabeza está en el tema de no lesionarse, entonces tiene que sacarse eso de la cabeza”, comentó.

El torneo Preolímpico se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo en los estadios Jalisco y Akron y tendrá como selecciones participantes a México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Haití.

AJ