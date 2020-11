Chivas: “Chicote” vuelve a la vida

Tres goles suyos le dieron el pase al Guadalajara a la Semifinal, de paso eliminaron al América y hoy está convertido en una de las figuras con más reflectores del Rebaño Sagrado. Cristian “Chicote” Calderón ha vuelto a la vida, todo en tan solo una semana.

Se atrevió a pegarle tres veces a la portería americanista, no lo pensó dos veces, cerró los ojos y la puso en el ángulo, el otro gol lo meditó, lo midió y la puso de campanita. Pero quizá no han sido los mejores goles de su carrera, tal vez el mejor está por venir: será papá, por lo que según sus palabras, vive su mejor momento en su carrera y en su vida.

“Estoy muy contento la verdad, me siento muy feliz, fue una semana de ensueño, ahora sí que no tengo ni palabras para expresar este sentir, para expresar lo que estoy sintiendo al terminar esta semana, agradecido con mis compañeros por el apoyo que me dieron desde un principio, con el cuerpo técnico por la oportunidad, cómo no voy a estar feliz, el miércoles hice un golazo, al día siguiente me dicen que voy a ser papá y cierro la semana de esta manera, la verdad sí fue una semana inolvidable, partidos inolvidables, los minutos más importantes en mi carrera”, dijo el futbolista rojiblanco para Chivas TV.

Calderón fue intermitente durante la temporada, las indisciplinas se apoderaron de sus cualidades y tras un castigo, revirtió la situación, aprendió la lección al estar en la banca y ante América recibió la oportunidad, tal vez de manera circunstancial por lesiones de jugadores como JJ Macías, Alexis Vega, Ángel Zaldívar o Jesús Angulo, pero el “Chicote” supo aprovechar cada minuto.

Al respecto, el timonel Víctor Manuel Vucetich dijo: “Se dieron las circunstancias para poder utilizarlo por ausencias tan importantes como Macías y Vega. Se tuvieron que hacer modificaciones y valorando su trabajo, condiciones y personalidad, sabíamos que teníamos un elemento que le gusta participar en la parte de arriba y era el momento”, dijo el entrenador rojiblanco.

EL DATO

“Chicote” jugó 12 partidos en este Guard1anes 2020, siete de ellos como titular, disputando el 46.6 por ciento de los minutos posibles y actualmente suma cuatro goles, uno en temporada regular y tres en Cuartos de Final, ante el América.

LS