Joel Sánchez, exfutbolista campeón con el Guadalajara en 1997 ,se manifestó sobre la polémica de Cristian "Chicote" Calderón, quien se enganchó con la afición al término de la derrota rojiblanca ante León (0-3) en el Estadio Akron.

Afirmó en entrevista que los jugadores deben estar conscientes de las exigencias de la afición, y deben tener vergüenza deportiva: "Son problemas innecesarios, inevitables. Cuando las cosas no van bien nos gritaban a cada rato, pero uno debe tener vergüenza y saber que la gente tiene razón porque no dicen nada cuando la gente les aplaude; hay que tener coherencia y saber que la situación no está bien como para todavía refutar un reclamo que te haga la afición, es evitable y no le viene bien ni a él, ni al grupo y es una falta de respeto para la afición de Chivas", afirmó el "Tiburón".

Por otro lado, también se dijo preocupado por el escaso palmarés rojiblanco. Tener únicamente un título de Liga en los últimos 10 años ha llevado a las Chivas a rezagarse en el segundo lugar en la lista de los más ganadores del futbol mexicano. El primer sitio ahora es para su mala suerte, el acérrimo rival: Las Águilas del América.

Desde 2017 cuando obtuvieron su último campeonato, el Rebaño ha perdido la regularidad y la presión jornada a jornada crece en el seno rojiblanco.

El "Tiburón" califica la situación como preocupante y sabe que los azulcremas están por encima de la institución tapatía.

"Es preocupante que el América sea el equipo con más títulos, con más protagonismo en torneos internacionales, nacionales, que aporte jugadores a la Selección en todas las categorías y en otros países y Chivas se está quedando, me parece. Mucha gente lo ve y ni dice nada y otra gente lo dice y no hace nada. Para mí es preocupante", sentenció el exdefensor.

JL