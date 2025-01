Javier Hernández vive una de sus peores etapas como profesional, luego de que en su regreso al Guadalajara únicamente ha marcado un solo gol en 20 partidos disputados. Ante este panorama, Ricardo “Snoppy” Pérez y Sergio Lugo aseguraron que el “Chicharito” no está funcionando, por lo que tiene que existir mayor exigencia ante la falta de gol que hay en el equipo rojiblanco.

De igual manera, ambos ex jugadores del Guadalajara fueron enfáticos al señalar que una vez que Alan Pulido vuelva a competencia y comience a tomar ritmo, Hernández podría empezar a tener menos oportunidades.

“El ‘Chicharito’ vino para hacer goles y no los está haciendo, entonces no está funcionando. Si Alan Pulido llega y empieza a hacer goles, olvídense que va a jugar Hernández. El ‘Chicharito’ ahorita no está funcionando. Que la lesión, que baja de juego, lo que tú quieras, él vino a hacer goles y si un centro delantero se lastima, no hace goles y por cualquier razón no está ayudando al equipo, pues no va a servir. Así sea el ‘Chicharito’ o sea quien sea, a él hay que exigirle goles. Ahorita su esfuerzo hay que reconocérselo, nada más, pero Guadalajara necesita goles”, señaló el “Snoopy”.

Por su parte, el Lugo reconoció que a Hernández le ha costado ratificar su carrera en su regreso al Guadalajara, por lo que cuenta con un rendimiento bajo, pero ello también se debe a la falta de generación de oportunidades en ataque.

“Ya le está costando mucho el consolidar su trayectoria o ratificar su trayectoria, su rendimiento obviamente es muy bajo. También tiene que ver el funcionamiento general de un equipo, cuando tienes un equipo que no tiene llegada, que tiene pocas opciones de gol, es muy difícil que cualquier delantero en el mundo haga goles si no tiene asistencias”, concluyó.

CT